Även Tekie lämnar återbud till U21 - Ingelsson ersätter

Det svenska U21-landslaget samlas under måndagen och reser till Turkiet under eftermiddagen. Inför avresan har två sena återbud kommit in. Först Malmö FF:s Carlos Strandberg som ersätts av Djurgårdens Felix Beijmo.

Nu kommer beskedet att även Östersunds Tesfaldet Tekie lämnar återbud. Han ersätts av Udinese-talangen Svante Ingelsson.

- Carlos valde att stanna hemma. De väntar barn snart och han ville inte chansa och åka på den långa resan till Turkiet och Cypern. Och Tekie valde också att stanna hemma och köra rehab under uppehållet som blir nu. Han känner sig inte riktigt hundra för de här landskamperna, säger förbundskaptenen Roland Nilsson till svenskfotboll.se.

Sverige kämpar för en plats i U21-EM i Italien sommaren 2019, och ställs mot Turkiet 23 mars och Cypern 27 mars i bortamatcher i kvalet.