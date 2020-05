Avslag för motion om genomlysning av polisens fotbollsarbete: "Tror många missuppfattat"

Frågan om polisens fotbollsarbete var uppe i riksdagen under onsdagen. Men en motion om en genomlysning av myndighetens arbetssätt fick då avslag. "Tror många har missuppfattat denna fråga", skriver motionären Lorentz Tovatt (MP) i ett mejl till Fotbollskanalen.

Polisens villkorstrappa, som bland annat lett till neddragningar av ståplatssektioners kapacitet på arenor runt om i landet, var hett debatterad i Sverige under fjolåret. Under hösten lämnade tre miljöpartister i riksdagen; Gustav Fridolin, Emma Hult och Lorentz Tovatt in en motion som föreslog att riksdagen skulle rösta igenom en genomlysning av polisens arbete med fotbollen.

Under onsdagen fanns frågan på agendan i riksdagen. Då framförde Tovatt sina tankar och riktade kritik mot polisens sätt att arbeta på.

- På så gott som alla sätt har ordningsstörningar på de svenska arenorna minskat de senaste 10-15 åren. Det är ingen slump. Det är konsekvensen av samverkan och dialog, sa Tovatt och fortsatte:

- Den positiva trenden har varit stadig, tills nyligen. Polisen har nämligen ställt den framgångsrika svenska strategin på ända. Istället för att föra dialog har man börjat villkora sina tillstånd med godtyckliga och sent meddelade krav. Dessa villkor handlar om att på olika sätt försvåra eller förbjuda olika typer av uttryck för supporterkultur eller kärlek till sitt lag. Det handlar om onödiga begränsningar i antalet supportrar per sektion, det handlar om regler mot tifon och så vidare.

Enligt riksdagsledamoten behövs en förändring.

- Villkorstrappan skapar upplevelsen att polisen ser supportrar i sig, alla supportrar, som problemet, istället för att rikta sig till de få i sammanhanget som står för ordningsstörningar.

- Eftersom den här metoden är rättsosäker och delvis handlar om kollektiv bestraffning så hotar den att urholka förtroendet för polisen som myndighet. Bättre blir det inte av att polisen hemligstämplar de underlag som de baserar sina beslut på. Risken är att det här får konsekvensen att supportrar vänder sig mot polisen och att förtroendet urholkas, vilket i sig skapar otryggare matcher.

Han sa också:

- Polisens metoder behöver ses över i grunden, annars bidrar de själva till den otrygghet som de säger sig vilja bekämpa.

Men motionen fick avslag och röstades alltså inte igenom av riksdagen.

"Det är förstås tråkigt att vi inte fått något gehör från fler partier. Jag tror många har missuppfattat denna fråga. Vi har gått från att vara ett föredöme till att konfliktnivåerna trappas upp. Det löser vi genom mer dialog, inte mindre. Jag kommer i vart fall fortsätta driva frågan", skriver Lorentz Tovatt i ett mejl till Fotbollskanalen.

Svenska Fotbollssupporterunionen har tidigare välkomnat motionen från Tovatt och co. Organisationens ordförande Sofia Bohlin är också glad över att frågan om villkorstrappan och polisens arbete nått riksdagen.

- Vi är naturligtvis positiva till att frågan åter är uppe för diskussion. Annat har av naturliga skäl kommit mellan de senaste månaderna men förutom den ekonomiska kris coronakrisen fört med sig är villkorstrappan det just nu största hotet mot svensk elitfotboll och supporterkultur, säger Bohlin i en kommentar.