Avslöjar: AIK-bas en outsider i RF-valet: "Ett par förbund har frågat mig"

Robert Falck som utmanare till Björn Eriksson om posten som ordförande för Riksidrottsförbundet? Ja, det skulle kunna bli verklighet inför Riksidrottsmötet i maj. Det berättar flera källor för Fotbollskanalen. Än så länge har AIK:s ordförande inte bestämt sig för att kandidera, men han bekräftar att olika personer med roller inom idrottsrörelsen hört sig för i ärendet.

Det har startats ett initiativ för att få Falck att kandidera, och för att få medlemsförbund att ge honom sitt stöd, men en sådan här typ av process innehåller en rad steg.

I förra veckan skrev Fotbollskanalen om det faktum att det i dagsläget bara finns ett förslag (från medlemsförbunden) till ordförande i RF inför kommande Riksidrottsmötet: nuvarande ordföranden Björn Eriksson. Två specialförbund (friidrott och skidskytte) har föreslagit Eriksson.

Svenska Fotbollförbundet har varken nominerat Eriksson eller någon annan person. Enligt ordföranden Karl-Erik Nilsson ville SvFF ta fram ett alternativ till Björn Eriksson, delvis på grund av den kritik som delar av fotbollsrörelsen riktat mot den sittande ordföranden under 2020, men förbundet ska ha fått nej av flera möjliga kandidater.

Läget innebär inte att Eriksson per automatik blir valberedningens förslag till ordförande. RF:s valberedning, som ska presentera sitt samlade förslag till styrelse i slutet av april, är inte låst till de formella nomineringarna från specialförbunden utan skulle, utifrån ett tips eller eget initiativ, kunna föreslå vem som helst. Vidare kan ett specialförbund nominera egna förslag till ordförande och styrelsemedlemmar under själva Riksidrottsmötet - där medlemmarna röstar fram styrelsen - även om man inte skickat in en formell nominering om det sedan tidigare. Det uppger RF-juristen Ida Arvidsson för Fotbollskanalen.

Två vägar till att bli ny RF-ordförande finns alltså för Robert Falck.

1. Han blir valberedningens förslag och röstas sedan fram på Riksidrottsmötet.

2. Han föreslås inte av valberedningen, men röstas ändå fram på Riksidrottsmötet efter att ett specialförbund nominerat honom under mötet.

Hittills har Falck, som tidigare varit generalsekreterare för Svenska Ishockeyförbundet och kommundirektör i Sundbyberg, inte kontaktats av RF:s valberedning kopplat till ärendet.

- Jag har inte fått frågan officiellt, från valberedningen i RF. Men lite runt omkring finns det folk som stött på mig om det, säger han till Fotbollskanalen.

Falck berättar att folk från olika håll hört sig för, och bekräftar att det bland annat rör sig om specialförbund inom RF som flaggat för att de skulle kunna tänka sig att stötta honom.

- Utan att nämna några namn så är det ett par stycken som har frågat mig om jag eventuellt kan vara en kandidat.

Är det något av de större specialförbunden?

- Ett är det.

På frågan om det är fotbolls- eller hockeyförbundet som det handlar om vill han inte ge något svar.

Så hur ställer sig Falck till att ta över RF? Han vill inte slå fast att han vill ha uppdraget, men stänger heller inte dörren.

- Den dagen jag får frågan ska jag ta ställning till det. Om jag får frågan.

I oktober i fjol riktade Falck skarp kritik mot just Björn Eriksson, som han anser är "olämplig" som ordförande för RF.

Ett specialförbund kan ju föreslå en kandidat på RF-stämman, vad tänker du om det? Vill du gärna att frågan ska komma från valberedningen?

- Ja, jag vill gärna att det ska komma från dem. Annars får jag ta ställning till den situationen, men om jag skulle vara ett hett namn så ska jag ta ställning till om jag vill och diskutera det med valberedningen i så fall.

Falck är uppe för omval i AIK:s styrelse inför vårens årsmöte och oavsett vad som händer kring RF-frågan vill han fortsätta som ordförande för de svartgula.

- Jag står till förfogande. Så länge medlemmarna i AIK vill ha mig står jag till förfogande.

Han är tydlig med att han inte tänker lämna AIK:s styrelse för ett eventuellt RF-uppdrag.

- Jag kommer inte lämna AIK för något annat så länge medlemmarna vill ha mig. Då måste det gå att kombinera i sådana fall.

Enligt Ida Arvidsson, jurist hos RF, är det regelmässigt inga problem att vara ordförande i AIK samtidigt som man är RF:s ordförande.

På lördag ska Robert Falck ha ett möte med AIK:s valberedning. Han vet ännu inte om han kommer bli valberedningens förslag till ordförande i föreningen. Mycket talar dock för att Falck blir namnet som föreslås.

För Fotbollskanalen bekräftar Axel Granath, sammankallande i AIK:s valberedning, att man känner till att Falcks namn nämns i RF-sammanhang. Valberedningen tar RF-frågan i beaktning inför årsmötet i vår men har också fått besked från ordföranden om att hans fulla fokus ligger på AIK och att han oavsett vill sitta kvar i styrelsen.

"Vi i AIK Fotbolls valberedning har under en relativt lång tid hört rykten och spekulationer kring att Robert skulle vara på väg till RF. Vi tar naturligtvis detta på allvar och har beredskap för den typen av scenarion. Men just i detta nu känner vi oss inte nödgade att aktivt söka efter en ny ordförande. Något som såklart kan komma att förändras", skriver Granath i ett sms.

Thomas Persson leder Riksidrottsförbundets valberedning. Han är mycket fåordig kring processen att plocka fram förslaget till styrelse och vill inte kommentera Robert Falcks namn över huvud taget.

- Det här är en demokratisk process, vi jobbar på uppdrag av medlemmarna, vi har fått in förslag, vi ska nu jobba och presentera våra förslag i slutet på april, säger Persson till Fotbollskanalen, och avböjer ytterligare kommentarer.

Hur SvFF ställer sig till Robert Falck som ny RF-ordförande? Ordföranden Karl-Erik Nilsson bekräftar att han känner till att Falcks namn nämns i sammanhanget inför vårens val, men vill inte kommentera om SvFF hört sig för med AIK-ordföranden och han förklarar att man nu avvaktar valberedningens arbete. Nilsson skriver dock följande i ett mejl till Fotbollskanalen:

"Robert är en erkänt duktig ledare med bred meritlista och ett intressant namn".

På frågan om det är aktuellt för SvFF att stötta Falck, antingen i kontakt med valberedningen eller genom att nominera/rösta på honom under själva Riksidrottsmötet, svarar Nilsson:

"Skulle namn från vår idrott föreslås av Valberedningen är det självklart för oss att stötta ett sådant förslag".