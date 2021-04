Avslöjar: Herrarna nära nytt bonusavtal - vilket förvånar damerna: "Om vi ska ha jämställt behöver vi göra det tillsammans"

Under höstens Nations League avstod herrspelarna all ersättning för att representera landslaget för att stötta fotbollsförbundet som var pressat av pandemin och man hade också ett avtal med förbundet som löpte ut.

I samband med det skrev förbundet följande: "Detta ger också en möjlighet att samordna avtalsdiskussionerna med damlandslagets avtal som löper ut vid årsskiftet."

När Sveriges herrar inledde VM-kvalet i slutet av mars så drog man i gång förhandlingar med spelarna om ett nytt landslagsavtal.

- Vi kommer ha en dialog med förbundet och så får vi se var vi hamnar. Vi har alltid haft en bra och enkel dialog med dem och det har inte varit några konstigheter. Vi får se hur det blir denna vecka, sa lagkaptenen Andreas Granqvist i samband med samlingen.

Förbundet har ju kommunicerat att landslaget får en tredjedel av överskottet efter ett mästerskap, hur ser du på det?

- Jaså? Jag kommenterar inte några siffror. Det är privat mellan förbundet och oss.

Kommer det fortsätta?

- Som sagt så kommenterar jag inte några avtal eller hur våra diskussioner går.

De svenska herrspelarna gick i sin senaste förhandling ner i ersättning för att damspelarna skulle få mer ersättning. Under åren har man varit tydliga med att man vill ha jämställda avtal och varit trötta på diskussionen. Sebastian Larsson som varit med och förhandlat tidigare avtal inskärpte det under samlingen i mars:

- Vi vill ha avtal som passar alla parter, avtal som är bra för svensk fotboll, som är bra för oss och jämställdheten. Inget nytt. Och jag ser inga jättestora hinder. Förhoppningsvis kommer vi väldigt smidigt överens om något som är bra för alla som berörs, sa Larsson och fortsatte:

- Vi vill ha det jämställt och vi vill att alla ska vara nöjda. Det är jag övertygad och hoppfull om att vi ska hitta en lösning på.

I veckan hade Fotbollskanalen ny kontakt kring förhandlingarna med Andreas Granqvist som bekräftade att man har ett avtal på gång gällande EM i sommar men även gällande VM-kvalet till Qatar och han smsade: "Vi är mer eller mindre överens men kommer ta det nästa samling och få allt på plats."

Under flera år har diskussionen om Svenska Fotbollförbundets olika ersättningar till A-landslagen för herrar och damer varit het. Hösten 2017 hotade damerna att bojkotta Fotbollsgalan för att få till ett avtal efter att ha spelat nästan ett år utan avtal. Då var det också nära att man strejkade inför den sommarens EM.

Efter VM i Frankrike och en svensk bronsmedalj sommaren 2019 anmäldes förbundet till Diskrimineringsombudsmannen för att man inte hade jämställda ersättningar. I förbundets svar till DO där man till stora delar hemlighöll siffrorna så hävdade förbundet att man var jämställt, men att marknadskrafter och prispengar från Fifa och Uefa gjorde att det blev olika.

I början av hösten 2020 kom beslutet från DO som slog fast att förbundet inte diskriminerade damerna, men väl missgynnade dem.

"SvFF har även under utredningen angett belopp som baseras på det verkliga antalet spelade matcher för en tänkt landslagsspelare som deltagit i samtliga matcher under åren 2018 och 2019. Enligt dessa uppgifter fick spelarna i damlandslaget ersättning som motsvarade omkring 24 % av den ersättning som spelarna i herrlandslaget fick. DO bedömer därmed att utredningen i ärendet ger stöd för att, såvitt avser förhållandena för VM 2018 och VM 2019, fotbollsspelarna i damlandslaget har missgynnats i jämförelse med fotbollsspelarna i herrlandslaget."

När nu damlandslaget är samlat inför lördagens match mot USA så säger lagkaptenen Caroline Seger att ett nytt avtal är under diskussion.

- Vi har inte kommit jättelångt i det utan det ligger lite på is med tanke på att vi har lagt så mycket fokus på den här matchen. Men det känns som att vi än så länge är på samma sida.

Ni har ju sagt att ni vill att avtalet ska vara öppet så att alla kan se det, kommer det att bli det?

- Det diskuteras det också och det ser ju förbundet också som väldigt positivt, så det hoppas vi att det blir.

SvFF säger ju att det är jämställt sett till procent på prispengar, men pengamässigt är det stor skillnad mellan er och herrarna. Hur ser du på det?

- Nej vi vill ju komma till att det blir helt jämställt, så det är det vi kommer att trycka på.

Vi har uppgifter på att herrarna i princip är överens om sitt nya avtal för EM och VM-kvalet, men att ni inte är överens - hur ser du på det?

- Jag har ingen aning och jag har inte hört om att dom skulle vara klara. Det är den informationen jag har fått. Så vi får se.

Vilken dialog har du och Andreas Granqvist?

- Ingenting än så länge.

Men herrarna vill ju ha det jämställt säger man - hur ser du på det?

- Det är ju jättebra och det hoppas jag också att dom bevisar och att vi kan komma fram till en lösning där det blir jämställt sett över hela avtalet.

Vad tycker du om att dom är överens om sitt avtal?

- Nej då har dom ju kommit längre än oss och ska vi ha ett avtal som är jämställt så behöver vi ju göra det tillsammans. Så om dom är klara så är det ju inte positivt.