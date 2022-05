Avslöjar: Marcus Danielson stäms på mångmiljonbelopp

Den svenske landslagsbacken Marcus Danielson, 33, har stämts på sju miljoner kronor av sin tidigare agentur VMC Group. Det visar handlingar från Göteborgs Tingsrätt som Fotbollskanalen tagit del av. I september i fjol lämnade VMC in en stämningsansökan och krävde då att Danielson skulle betala det nämnda beloppet plus ränta beräknad från den 11 juli 2020.

Det är för Danielsons flytt från Djurgården till Dalian i februari 2020 som agenturen vill ha ersättning. Men mittbacken bestrider kravet och menar att hans avtal med VMC Group hade upphört att gälla innan han skrev kontrakt med den kinesiska klubben. Det framgår av ett svar som Danielson lämnat till tingsrätten.

VMC hänvisar just till sitt tidigare avtal med Danielson, som var tänkt att gälla mellan mars 2018 och mars 2020, i sin stämningsansökan. I kontraktet fanns ett villkor om att agenturen hade ensamrätt till att representera Danielson och att spelaren skulle betala tio procent av värdet på ett eventuellt nytt anställningsavtal som han skrev under kontraktstiden om han bröt mot just den ensamrätten.

När Danielson i februari 2020 skrev på för kinesiska Dalian gjorde han det utan hjälp av VMC.

"Med anledning av Marcus Danielsons placering i Dalian Professional FC utan beaktande av VMC:s ensamrätt har Marcus Danielson att till VMC utge provision uppgående till tio (10) procent av det kontraktsvärde som Marcus Danielsons spelarkontrakt med Dalian Professional DC motsvarar. Enligt offentliga uppgifter uppskattas detta värde till sjuttio miljoner (70 000 000) kronor", skriver VMC:s ombud Johannes Törnklev i bolagets stämningsansökan.

Var siffrorna om lönen är hämtade ifrån? Gissningsvis Expressen, som i samband med att Danielson såldes skrev att mittbackens kontrakt med Dalian "kan bli värt omkring totalt 70 miljoner kronor över tre år".

Av VMC:s stämningsansökan framgår att bolaget i juni 2020 krävde Danielson på de pengar som man anser sig ha rätt till och att mittbacken därefter "bestritt betalningsskyldighet". I september förra året valde sedan agenturen att stämma Danielson, som i april i år bekräftade för tingsrätten att han mottagit stämningen. Han har också, via sitt ombud Martin Klette, kommit in med ett svaromål till tingsrätten i det nu pågående ärendet.

Spelaren bestrider VMC:s krav i sin helhet och hävdar att avtalet som han skrivit med agenturen var ogiltigt när han flyttade till Kina. Danielson menar att det upphörde att gälla den 15 juni 2019, enligt SvFF:s regelverk rörande agenter, och att parterna dessutom gemensamt sa upp avtalet i september 2019.

Svenska Fotbollförbundets nuvarande förmedlarreglemente trädde i kraft den 15 juni 2018 och det slår fast att avtal mellan agenter och spelare som är ingångna före det datumet "äger giltighet till den 15 juni 2019", vilket är fallet för kontraktet mellan VMC och Danielson. Mittbacken hävdar också att VMC varit medvetet om att deras avtal inte varit giltigt eftersom agenturen i februari 2019 ska ha "försökt förmå" honom att "ingå ett nytt förmedlaravtal med hänvisning till att Svenska Fotbollförbundet ville ha in ett nytt uppdaterat giltigt avtal utifrån det nya förmedlarreglementet".

I september säger sig också Danielson ha sagt upp avtalet med VMC:s Arash Bayat, efter att agenten gått hårt åt förbundskaptenen Janne Andersson på grund av det faktum att den dåvarande allsvenske spelaren till en början inte blev uttagen i en landslagstrupp.

- Vad fan är det frågan om? Det är en riktig jävla skandal. Man pissar på sin egen liga, sa Bayat till Aftonbladet bland annat.

Att Danielson därefter bröt sitt samarbete med Bayat avslöjade 33-åringen i Fotbollskanalens podcast "Lundh" i september 2019.

- Jag gillar inte den uppståndelse som blev. Arash uttalade sig på ett väldigt klumpigt och dåligt sätt, tycker jag. Han är inte min agent heller, vi har inget avtal. Jag har pratat med honom och vi har inget samarbete längre, sa Danielson i podcasten.

Klette skriver i svaromålet att Danielson "tog väldigt illa vid sig" av Bayats uttalande, varpå mittbacken tog kontakt med en jurist hos Svenska Fotbollförbundet för att höra sig för om hans avtal med VMC var giltigt.

"(Juristen) redogjorde då för att avtalet inte längre var giltigt efter den 15 juni 2019. Efter samtalet med (juristen) kontaktade Marcus Danielson Arash Bayat och förklarade att deras avtal inte längre var giltigt och att han ville avsluta samarbetet och gjorde därmed så", går att läsa i svaromålet - som fortsätter på följande vis:

"Samtalet fördes i god ton och Arash Bayat förstod Marcus Danielson och accepterade detta. Marcus Danielson uttalade därefter den kommande tiden i diverse medier vid ett flertal tillfällen att han hade brutit med Arash Bayat och käranden (VMC, reds. anm). Uttalandena föranledde inga reklamationer från kärandens sida".

Danielson och Klette pekar vidare på att Bayat själv bekräftat i media att hans samarbete med mittbacken avslutats, men att hans agentur trots det valt att stämma landslagsspelaren med hänvisning till det nämnda avtalet.

- Om "Mackan" känner att detta ska ligga till grund för att ska jobba vidare utan ombud, då var det bra att det här hände. Jag vet vad vi har gått igenom tillsammans så att han har kunnat vara där han är i dag. Det blir så här ibland. Alla resor har ett slut, sa Bayat till TT i september 2019.

VMC hävdar att Danielson under sina förhandlingar med Dalian företräddes av en annan agent, men det förnekar spelaren själv. I det nämnda svaromålet till tingsrätten uppges att Danielson "inte brutit mot någon ensamrätt eftersom han inte använt sig av någon annan förmedlare vid övergången".

Danielson menar också att tingsrätten borde avvisa VMC:s stämningsansökan på grund av att VMC väckt talan i just Göteborgs tingsrätt. I avtalet mellan parterna står det att en tvist kopplat till kontraktet "ska lösas i allmän domstol i Göteborg", men Danielson pekar på att SvFF:s förmedlarreglemente - samt det förmedlarintyg som VMC skickat in till förbundet - säger att eventuella tvister mellan agenturen och spelare "inte får prövas av allmän domstol utan måste hänskjutas till Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd".

När tingsrätten ska ta ställning till ärendet är i dagsläget oklart. Klette har begärt anstånd för att komma in med bevisuppgifter kopplat till sitt svaromål och dessutom har VMC sedan tidigare bett om att få komplettera sin stämningsansökan efter just svaret från Danielsons sida.

Fotbollskanalen har sökt Marcus Danielson och Arash Bayat, utan framgång.