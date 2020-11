Avslöjar: Strax under 100 miljoner av krispengarna går till elitklubbarna

ALLSVENSKAN

Malmö FF, 9 825 000 kronor

Hammarby, 7 983 685 kronor

AIK, 7 511 574 kronor

Djurgårdens IF, 5 939 566 kronor

IFK Göteborg, 5 262 328

IFK Norrköping, 4 980 482 kronor

Helsingborgs IF, 3 363 988 kronor

IF Elfsborg, 3 190 151 kronor

BK Häcken, 2 831 918 kronor

Kalmar FF, 2 566 169 kronor

Örebro SK, 2 482 156 kronor

Östersunds FK, 2 323 528 kronor

IK Sirius, 2 203 494 kronor

Falkenbergs FF, 1 813 880 kronor

Mjällby AIF, 1 501 158 kronor

Varbergs Bois, 1 368 959 kronor

SUPERETTAN

Gif Sundsvall, 941 574 kronor

Halmstads BK, 788 502 kronor

Östers IF, 675 813 kronor

AFC Eskilstuna, 624 067 kronor

Gais, 613 454 kronor

Örgryte IS, 575 819 kronor

Jönköpings Södra, 573 486 kronor

Västerås SK, 504 430 kronor

Trelleborgs FF, 466 216 kronor

IK Brage, 419 262 kronor

Degerfors IF, 400 953 kronor

Norrby IF, 260 145 kronor

Ljungskile SK, 259 980 kronor

Dalkurd FF, 232 506 kronor

Akropolis IF, 212 456 kronor

Umeå FC, 189 337 kronor

DAMALLSVENSKAN

Umeå IK FF, 484 676 kronor

Linköpings FC, 289 251 kronor

Vittsjö GIK, 278 573 kronor

Kif Örebro DFF, 272 745 kronor

Piteå IF DFF, 200 938 kronor

FC Rosengård, 155 681 kronor

Eskilstuna United DFF, 125 144 kronor

Kristianstads DFF, 100 678 kronor

IK Uppsala Fotboll, 93 295 kronor

Kopparbergs/Göteborgs FC, 46 816 kronor

Djurgårdens IF FF, 42 358 kronor

Växjö DFF, 17 845 kronor

ELITETTAN

AIK, 507 560 kronor

Älvsjö AIK, 217 218 kronor

Bollstanäs SK, 176 219 kronor

Hammarby IF FF, 167 237 kronor

Mallbacken IF Sunne, 74 682 kronor

Morön BK, 52 391 kronor

Kvarnsvedens IK, 51 788 kronor

Jitex Mölndal BK, 48 777 kronor

Sunnanå SK, 42 467 kronor

IF Brommapojkarna, 37 938 kronor

Alingsås FC United, 34 419 kronor

Lidköpings FK, 23 830 kronor

Sandvikens IF, 12 474 kronor