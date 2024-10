AVSLÖJAR: SvFF startar utredning av sin egen arbetsmiljö

Granskningar från Fotbollskanalen, Offside och Aftonbladet de senaste månaderna har satt ljus på det interna missnöje som finns med arbetsmiljön på Svenska Fotbollförbundet och hur ledningen driver verksamheten.

Den pågående krisen har satt styrelsen och generalsekreteraren Andrea Möllerberg under ett hårt tryck. Nu kan Fotbollskanalen avslöja att SvFF fattat beslut om att en oberoende utredning av arbetsmiljön på förbundet ska genomföras.

Formellt är det nämnda Möllerberg som står för beställningen av granskningen men frågan har diskuterats i styrelsen under den senaste tiden, berättar källor för Fotbollskanalen.

I ett sms bekräftar generalsekreteraren beslutet.

"Vi har bestämt att en genomlysning av vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska göras. Detta har planerats strax efter vår nya HR-chef tillträdde vilket är viktigt för att man ska få ett underlag att utgå från när man prioriterar och planerar arbetet på bästa sätt framåt. Vi är måna om att arbetsmiljön ska prioriteras, och har därför kontaktat externa aktörer för detta arbete", skriver Möllerberg till Fotbollskanalen.

Enligt SvFF kommer initiativet till utredningen från Möllerberg själv.

I mitten av oktober kunde Fotbollskanalen avslöja att Upplands FF fattat beslut om att skicka in en skrivelse till SvFF:s styrelse i vilken man ska be om just en oberoende utredning av vad som hänt kring arbetsmiljön.

Distriktets ordförande Johan Richt sa då:

- Allt som hänt är inte bra för svensk fotboll. Därför tror vi att det hade varit bra att få in en oberoende part som kunde genomlysa det här. Hur har det gått till? Vad har man gjort och inte gjort?

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen ser det i dagsläget ut som att flera andra distrikt kommer skriva under Upplands önskan.

- Skrivelsen har gått i väg till distrikten och de har fått på sig till 3 november att bestämma om de vill vara med eller inte. Sedan skickar vi in den oavsett, säger Richt under måndagen.

Sedan nyheten om uppropet kom ut har Upplands ordförande haft kontakt med SvFF:s ordförande Fredrik Reinfeldt.

- Jag hörde av mig till Fredrik Reinfeldt. Det är inga konstigheter, vi är överens om att det behövs en genomlysning av arbetsmiljön på förbundet.

Så det blir så?

- Det vet jag inte, det kan bara förbundsstyrelsen svara på, det är något bara de kan ta beslut om.

Hur påverkar det Uppland - stoppar ni skrivelsen då (om SvFF redan fattat beslut om en utredning)?

- Nej, nej, jag kommer skicka in den oavsett, svarar Upplands ordförande.

Kravet från distriktshåll har påverkat ledningen i diskussionerna som lett fram till att en oberoende utredning nu ska genomföras, bedömer uppgiftslämnare till Fotbollskanalen.

- Ledningen har förstått att de skulle behöva fatta det här beslutet förr eller senare oavsett, säger en källa med insyn.

Kritiken mot förbundsstyrelsen och ordförande Fredrik Reinfeldt har även lett till att man infört en regelbunden information till distriktens ordförande efter styrelsemötena. Senast i tisdags då distriktens ekonomi var uppe för information.

- Det är ett digitalt forum för styrelsen och ledningen att informera och är väl bra även om det också är ett tecken på att Reinfeldt och Möllerberg inser att man ligger pyrt till, säger en med insyn i mötet.