Avslöjat: Sverige har testat trebackslinje i träning

Emil Krafth startade i tio av de elva sista Premier League-matcherna för säsongen. Den elfte matchen hoppade han in i. Nu hoppas högerbacken ta med sig en god form in i landskamperna mot Danmark (spelas under onsdagen) och Serbien (lördag).

- Självklart hoppas jag att jag får spela. Sen är det bra konkurrens på alla positioner. Vi har ett bra och ungt lag. Alla vill vara med och slåss. Det gäller för mig att visa framfötterna hela tiden och visa att jag vill spela, säger 29-åringen.

Newcastle-spelaren säger att han ser på sig själv som högerback i Blågult.

- Ja, först och främst gör jag väl det. Sen kan jag ju spela mittback också. Men framför allt ser jag mig som högerback.

Har ni tränat något med tre mittbackar?

- Ja, lite när vi var i Stockholm senast. Och här på träningarna också. Vi har lirat både lite med trebackslinje och fyrbackslinje.

- Eller, vi har byggt upp i en "trea". Men när vi försvarat oss har det varit i en "fyra". Vi har övat lite på det och han (Jon Dahl Tomasson, förbundskapten) har varit väldigt öppen med att vi ska kunna vara flexibla beroende på hur matchen går. Det är bra att kunna träna på det.

Är du rätt bekväm med att spela mittback i en "trea"?

- Ja, jag känner mig mer bekväm om vi är tre mittbackar än två. Då hamnar jag lite mer ute på högersidan. Men vill han ha mig som mittback i en "tvåa" fungerar det också.

Tidigare har förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson förklarat för Fotbollskanalen att han är öppen för att spela med tre mittbackar. Att det är ett av flera alternativ för Sverige, som spelade 4-2-3-1 i mars.

Krafth förklarar att en eventuell trebackslinje kan se olika ut beroende på situationen i matchen.

- Det är lite beroende på hur motståndaren ställer upp. Det kan vara så att det är en fyrbackslinje egentligen men att vi går över i att spela upp med en trebackslinje i vissa fall. I vissa fall spelar vi med fyra. Han vill ha oss ganska centralt, ytterbackarna. Men spelar vi upp på en "trea" kan vänsterbacken gå in och då kanske jag går ner lite. Det beror lite på om de har två anfallare.