Bajen-talang kallas in till svenska U21-samlingen

Sveriges U21-landslag bortaspelar under onsdagskvällen mot Italiens motsvarighet i kvalet till U21-EM. Då behöver Sverige ett bra resultat för att ha chans att ta sig till U21-EM.

Nu meddelar Hammarby att backen Kalle Björklund har kallats in till U21-landslagets samling i Pisa. Björklund är inte först ut att kallas in, då flera spelare sedan tidigare har lämnat återbud till samlingen. Bland annat kom det under måndagen besked om att Swanseas Viktor Gyökeres och AIK:s Eric Kahl inte kan delta i matchen.

Sverige skulle nyligen även ha spelat mot Armenien på Cypern, men den matchen blev stoppad av Uefa, då ett stort antal spelare i Armenien har testat positivt för covid-19.