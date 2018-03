Bänkad Olsson drömmer om Ryssland: ”Hoppas få chansen att spela ett VM”

Under många år var Martin Olsson given vänsterback i landslaget. EM 2016 var han bäste svensk, men en skada innebar att han tappade platsen till Ludwig Augustinsson.

Nu är konkurrenten skadad – och träningsmatcherna ger Olsson möjligheten att visa upp sig.

- Jag hade ändå fått chansen i någon av matcherna och det kvittar vilken av Chile och Rumänien det blir. Det är bara skönt att komma ut på planen, säger Martin Olsson som har en dröm.

- Jag har aldrig spelat i ett VM, hoppas få chansen att göra det.

Hur har det varit att gå från given till bänken i landslaget?

- Jag känner att jag gjorde ett starkt EM och sedan gjorde jag två starka matcher med Janne (Andersson) där vi höll nollan, men sedan var jag skadad och missade några samlingar och har inte fått chansen efter det.

- Efter det ville han köra med samma lag och jag har haft tufft att komma in i laget, men jag har kört hårt i Swansea. Jag trodde jag skulle chansen tidigare än här i mars, men det är bara kul att få komma ut på planen för Sverige igen.

Känner du att du har något att bevisa?

- I så fall bara bevisa för mig själv, jag vill bara göra bra matcher. Janne har sett mig spela, så om jag bara gör mitt så kommer det inte som en överraskning för honom. Jag är mest fokuserad på att göra en stark match och att vi ska försöka spela ihop laget till VM.

Vad krävs för att Sverige ska höja sig?

- Måste spela bra som ett lag, men mycket sitter mentalt. Det gäller bara att träna hårt och komma ihop. Jag tror att vi ska träffas en vecka tidigare än vad man brukar, vilket är bra. Bara att nöta in spelet och sedan kommer vi också gå in och njuta av VM.

Truppen är rätt given – vore det inte bra att få in en joker för att rubba balansen och öka konkurrensen?

- Jag kan inte tänka på någon spelare som kan komma in som en joker. Jag tycker att denna truppen har visat att vi inte är bekväma och att vi jobbar hårt varje träning. Det är ingen som slappar och det är en bra grupp.

I klubblaget Swansea och i Premier League har han fått känna av att VM närmar sig och att Sydkorea står på andra sidan. Lagkamraten Ki Sung-yueng är på honom:

- Han håller på hela tiden med mig och Kribba (Kristoffer Nordfeldt) och säger att det blir en lätt match eller att han inte vill snacka mer nu för vi är ovänner. Men det är bara skoj, säger Olsson och fortsätter.

- Vi mötte Spurs nu och då sa Son till mig på planen att vänta till sommaren. De börjar så direkt. Jag bara skrattar, vi tar det då sa jag.

Vilken koll har du på Sydkorea?

- Ki och Son är bra spelare som gillar att löpa, kan springa mycket och har bra teknik. Det är de största spelarna där och jag har inte så bra koll på de andra.

Hur är din form?

- När jag kom till Swansea i januari förra säsongen så gick det bra för oss, men jag har fått spela ganska mycket den här säsongen, i cuperna och i Premier League, och det har gått mycket bättre för laget de sista 15-16 matcherna och jag känner mig i bra form.

Nye managern Carlos Carvalhal är en profil – hur är det att ha honom?

- Han är exakt så som han är på presskonferenserna och gillar att dra skämt. Han gör det hela tiden, innan matcherna och varje dag. Vi sitter och skrattar hela tiden, men han är seriös när vi ska gå ut på planen och träna, men annars är han avslappnad. Vi gillar alla honom och det märkas också, vi har bara förlorat två, tre matcher sedan han kom in.

Klarar ni nytt kontrakt?

- Jag tror det, vi har ett starkt lag och en stark trupp och det är många som har kvalitet, Premier League-kvalitet. Vi behöver två vinster till för att vara säkra och det är åtta, nio matcher kvar. Det är stor chans att vi kommer att vara säkra.