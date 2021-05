Bekräftat: EM-trupperna utökas till 26 spelare

Tidigare har franska L´Equipe rapporterat att Uefas tävlingskommitté beslutat att utöka EM-trupperna från 23 till 26 spelare. En förändring Sveriges förbundskapten Janne Andersson välkomnat - och jobbat mot Uefa för att få till.

- Det vore bra om det blev fler spelare. Jag har framfört, via Håkan Sjöstrand (SvFF:s generalsekreterare), vad jag och vi tycker i frågan. I de här tiderna som råder just nu hade det varit bra, sa Andersson nyligen till Fotbollskanalen.

På tisdagen bekräftade Uefa att deras exekutiva kommitté, där svenske Karl-Erik Nilsson sitter med, klubbat igenom beslutet.

26 spelare till mästerskapet. Däremot kommer tre få sitta på läktaren då matchtrupperna endast kommer innefatta 23 spelare. Anledningen till beslutet grundar sig i risken för covid-19-utbrott i trupperna, vilket skulle kunna skapa stora problem för lagen.

Sverige presenterar sin EM-trupp den 18 maj.

En rad spelare är "på gränsen" inför trupputtagningen till sommarens mästerskap. Exempelvis forwarden Jordan Larsson, som gör succé i ryska Spartak Moskva men som inte fick plats i truppen till den senaste samlingen, då Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback. Även andra forwards som Isaac Kiese Thelin och Sebastian Andersson slåss om en plats i EM-truppen. På backsidan var Martin Olsson, Marcus Danielson, Pontus Jansson, Sebastian Holmén och Mattias Johansson inte med senast men de har alla varit med i närtid. Samma sak gäller för mittfältaren Gustav Svensson.

🏆 #EURO2020 squads will feature up to 26 players.



👕 Squad lists will be submitted on 1 June, but teams will be able to make unlimited replacements in case of serious injury or illness before the first match. Goalkeepers can be replaced ahead of each match.



Full details: ⬇️