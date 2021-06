Bekräftat: Kulusevski tillbaka i EM-truppen

I förra veckan testade Sveriges stjärnskott Dejan Kulusevski positivt för covid-19. Det gjorde att han isolerades från resten av EM-truppen och missade premiären mot Spanien i måndags. Men nu har 21-åringen återanslutit till laget.

Förbundskaptenen Janne Andersson aviserade efter matchen mot Spanien att planen var att Kulusevski skulle återvända till truppen under onsdagen och det har han gjort, bekräftar landslaget.

"Dejan Kulusevski är tillbaka i truppen och kommer att börja träna individuellt idag", skriver presschefen Jakob Kakembo Andersson i en kommentar till media.

Vidare meddelar landslaget att man inte kommer genomföra någon lagträning under onsdagen. Spelarna "sköter sin återhämtning på egen hand". Beslutet om att ställa in lagträningen fattades under tisdagen och anledningen till att man gör som man gör är att man vill ge spelarna bästa möjlighet till återhämtning inför nästa match.

Samtliga spelare och ledare (förutom Mattias Svanberg) testades under tisdagen och deras provsvar var negativa. Dessutom uppger Kakembo Andersson för Fotbollskanalen att det inte finns några skador i truppen, bara slitna spelare.

Nu är Kulusevski aktuell för spel mot Slovakien i Sankt Petersburg på fredag. Janne Andersson har tidigare i veckan nämligen svarat följande på en fråga från Fotbollskanalen om Kulusevski kan spela då:

- Kan spela, ja. Men sen om han ska det efter en veckas bortavaro, om han ska starta eller inte, det får vi se. Men att han kan delta i matchen är jag övertygad om.

- Förhoppningsvis och troligen kan han vara aktuell, i alla fall för att inhopp, på fredag.

Mittfältaren Mattias Svanberg missar dock mötet med Slovakien. Han fick symtom senare än sin lagkamrat.