Bekräftat: Zlatan tillbaka i landslaget - uttagen i VM-kvaltruppen

Nu är det klart. Zlatan Ibrahimovic, 39, är tillbaka i svenska landslaget. Nyheten bekräftades av förbundskaptenen Janne Andersson i samband med tisdagens presentation av truppen till Blågults mars-samling.

Sverige ställs mot Georgien (25 mars) och Kosovo (28 mars) i VM-kvalet, samt Estland (31 mars) i en träningsmatch, och Ibrahimovic är en av spelarna som är uttagna i truppen.

- Många i den här truppen har chans att komma med i EM. Men även spelare som inte är med nu, som Pontus Jansson som nyss är tillbaka efter skada. Han har lämnat återbud. Samma sak med Sebastian Andersson, säger Janne Andersson.

ANNONS

Just nu är forwarden på väg tillbaka från en skada, som stoppat honom från spel under mars månad.

I sommar väntar EM-spel för Sverige. Janne Anderssons mannar ställs mot Spanien, Polen och Slovakien i gruppspelsfasen. Zlatan Ibrahimovic ska då vara tillgänglig för förbundskaptenen, enligt planen som finns just nu.

Ibrahimovic slutade i landslaget efter EM 2016. Han är Sveriges meste målskytt på herrsidan. 39-åringen står nämligen noterad för 62 mål på 116 landskamper.

Den här säsongen har superstjärnan gjort 16 mål på 21 tävlingsmatcher för sitt Milan, som han lett till toppen av Serie A sedan sin återkomst till den italienska storklubben i januari förra året.

Tidigare har Ibrahimovic gått till attack mot just Janne Andersson. Först i en intervju med Expressen, då han kritiserade förbundskaptenen för att inte satsa på tillräckligt många spelare med utländsk bakgrund under sin första tid på jobbet, och därefter via Twitter, då han gick hårt åt Andersson för hans hantering av Juventus-spelaren Dejan Kulusevski i samband med en Nations League-samling.

Men efter att Ibrahimovic öppnat för en comeback i landslaget, i en intervju med Aftonbladet i november i fjol, valde Andersson att resa ner till Milano för ett möte med forwarden. Då talade duon ut om superstjärnans hårda utspel och dialogen mellan de två har nu lett fram till en comeback i Blågult för Zlatan.

ANNONS

- Det samtalet som han och jag hade, där avhandlade vi självklart det som hade varit. När jag går ut från det rummet känner jag att jag är förbi det. Det som sägs mellan oss är mellan oss. Men det samtalet, hade det inte varit ordning och reda på det och jag inte hade känt att det var korrekt och att vi inte funnit varandra, då hade jag inte gått vidare, har Andersson berättat i Fotbollskanalens podcast "Lundh".