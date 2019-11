Berg: "Vi står upp för varandra - det är inget hokus pokus"

När Marcus Berg mötte media efter tisdagens träning på lägret på Cypern inför EM-kvalmötet med Rumänien på fredag gjorde han det med ett lindat ben och en lindad fot.

- Det är från senaste matcherna. Jag har fått lite smällar och så. Men det är ingen fara, säger han och menar att han är redo för spel.

Han ser fram emot att EM-kvalet ska avgöras den här samlingen. Vid seger mot Rumänien är biljetten till mästerskapet säkrad.

- Det ska bli jättekul. Det kommer bli en otroligt tuff match. Jag tycker de överraskade oss lite hemma. De spelade faktiskt bra. De har tekniska och skickliga spelare. Men jag tror vi har bra koll på dem. Kommer vi upp i vår normala nivå ska vi ta tre poäng där. Sen får vi se hur matchen utvecklas.

Under Janne Andersson har Sverige trivts i avgörande matcher.

- Det handlar väl om att vi går in i varje match som om det vore en final. Vi vet vad vi ska göra på planen och alla litar på varandra. Vi står upp för varandra. Så det är inget hokus pokus. Det är något vi byggt upp under en ganska lång period. Vi har gjort det otroligt bra. Det är en trygghet vi tar med oss in i varje match, säger Berg.

- Vår lägstanivå har varit otroligt stabil.