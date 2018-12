Besked från Uefa: England arrangerar EM på damsidan 2021

Till sommaren spelar Sveriges damer VM i Frankrike. Dit tog sig laget efter en imponerande seger mot Danmark under den sista kvalmatchen.

Två år senare, 2021, är det EM och på måndagen lät Uefa meddela att England får hand om arrangörskapet, efter beslut från exekutivkommittén. FA skriver på sitt Twitterkonto att de nio föreslagna spelorterna är Manchester, Rotherham, Sheffield, Nottingham, Milton Keynes, Brentford, London, Southampton och Brighton.

U21-EM på herrsidan 2021 kommer att spelas i Ungern och Slovenien.

Excited to announce that we will be hosting #WEURO2021 @UEFAWomensEURO pic.twitter.com/3nkQadzdUp