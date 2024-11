Beskedet: Blågult kallar in Castegren och Lagerbielke

Eric Smith och Emil Krafth tvingades lämna återbud till novembersamlingen på grund av skador. Även Alex Douglas var skadad sedan innan.

Mot Slovakien klev sedan Victor Nilsson Lindelöf av skadad innan Isak Hien tog ett gult kort och missar tisdagens möte med Azerbajdzjan på grund av avstängning.

Som resultat av de nya avbräcken meddelade förbundskapten Jon Dahl Tomasson sent under lördagen att ytterligare spelare skulle kallas in.

Under söndagen kom sedan besked att Tomasson kallar in backarna Henrik Castegren (IK Sirius) och Gustaf Lagerbielke (FC Twente) för att stärka upp mot Azerbajdzjan. SvFF meddelade samtidigt att Nilsson Lindelöf lämnar samlingen till följd av ljumskskadan han ådrog sig mot Slovakien.

Castegren var med på januariturnén i början av 2024 där han spelade mot Estland och Lagerbielke har sedan tidigare spelat två landskamper för Blågult under 2023 (Island på januariturnén och träningslandskamp mot Moldavien).