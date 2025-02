Beskedet: Cibicki stängs av i sex veckor

Degerfors IF

I mitten av januari genomförde Pawel Cibicki ett träningpass med IFK Värnamo, trots att hans matchfixningsavstängning inte var avtjänad vid det laget. Den löpte fram till den 2 februari.

Det ledde till att Svenska Fotbollförbundet, SvFF, anmälde både Cibicki och Värnamo till sin disciplinnämnd. Nu har berörd nämnd fattat beslut om vilka påföljder det blir.

Under fredagen offentliggör SvFF att Cibicki stängs av från och med den 1 april till och med den 12 maj i år. Det vill säga sex veckor och under perioden allsvenskan spelar sina första omgångar.

"Disciplinnämnden anser att det inträffade ska bestraffas med avstängning. Vid bedömningen av avstängningstidens längd har Disciplinnämnden beaktat att det rör sig om en förseelse av mindre allvarlig karaktär samt Pawel Cibickis förklaring till varför han missuppfattat vad som ålegat honom i slutet av avstängningstiden", skriver nämnden i sitt beslut.

"Disciplinnämnden anser att avstängningen bör motsvara dubbla tiden som återstod av hans ursprungliga avstängning vid tidpunkten för underlåtenheten. Avstängningen bestäms därför till sex veckor".

I sitt anförande uppgav Cibicki att han inte försökt kringgå regelverket utan att det rör sig om ett "icke-uppsåtligt, olyckligt misstag". Spelaren hävdar att han hade "uppfattningen att han var tillåten att delta i lagträning en månad före avstängningens upphörande, i likhet med vad som gäller för en dopningsavstängd".

Cibicki anförde vidare att han borde få en tillrättavisning för sitt regelövertramp. Men SvFF:s disciplinnämnd valde alltså att hårdare åt än så.

När det gäller IFK Värnamo straffas den allsvenska föreningen med böter på 50 000 kronor. Nämnden motiverar sitt beslut på följande vis:

"Disciplinnämnden anser att IFK Värnamo genom sitt agerande, att tillåta en spelare avstängd enligt matchfixningsreglementet delta i träning med föreningens seniorlag, har uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat därav skadas. Föreningen har inte självständigt undersökt spelarens uppgifter om att han fick träna, något som mycket enkelt hade kunnat redas ut", står det i beslutet.

"IFK Värnamo spelar i allsvenskan med hög medial uppmärksamhet kring laget. Det är en försvårande omständighet att man bjudit in en spelare att träna som är avstängd under matchfixningsreglementet, vilket utgör ett av idrottens strängaste reglementen. Föreningen har samarbetat under utredningen och överträdelsen har endast skett en gång vilket får anses vara förmildrande omständigheter".

Båda besluten kan överklagas av respektive part till Riksidrottsnämnden, RIN, senast den 7 mars.