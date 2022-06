Beskedet efter Sembrant-smällen: "Inte orolig"

Svenska landslaget har sedan i måndags hållit igång på EM-förläger i Båstad. Under de två första dagarnas träningar har bland annat Olivia Schough och Caroline Seger saknats utefter individuell belastning, medan Sofia Jakobsson först anslöt under tisdagen efter hemresa från San Diego i USA. Arsenal-forwarden Stina Blackstenius bröt samtidigt måndagens träningspass, som en försiktighetsåtgärd, för trötthet i en muskel, och därefter klev hon, enligt plan, av efter 30 minuter under tisdagens pass.

På onsdagsträningen var samtliga 23 spelare, för första gången, ute på planen ihop under veckans förläger, men det dröjde inte länge innan det kom ett avbräck.

Efter drygt 30 minuters spel åkte mittbacken Linda Sembrant på en smäll i duell med Lina Hurtig och linkade sedan av planen med en lindad fotled.

Landslagsläkaren Houman Ebrahimi berättar nu mer om Sembrants status.

- Hon stukade foten och åkte direkt till hotellet för att starta behandlingen ganska snabbt. Jag har tittat på henne nu och det är en lindrig fotledsstukning, säger läkaren.

Ebrahimi tror att Sembrant möjligen kan vara tillgänglig för spel mot Brasilien på tisdag på Friends Arena i EM-genrepet.

- Det finns goda chanser att hon kan vara med då, säger han.

Ebrahimi är därmed inte orolig över stukningen.

- Just nu när jag undersökt henne är jag inte orolig för någonting mer än att det är en vanlig fotledsstukning.

Sembrant missade OS i fjol på grund av en korsbandsskada, men har sedan tagit sig tillbaka till planen och spelat med Juventus inför sommarens Europamästerskap.