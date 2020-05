Beskedet: Kindberg-rättegången tas inte om i tingsrätten

I fjol dömdes den tidigare ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg till tre års fängelse av Ångermanlands tingsrätt. Direkt meddelade Kindberg att han tänkte överklaga domen och därefter har han och de två andra personerna som dömts även begärt att förhandlingen ska tas om i tingsrätten.

Nu har hovrätten fattat sitt beslut: rättegången kommer inte tas om i tingsrätten.

Anledningen till att Kindberg ville att förhandlingen skulle återförvisas till tingsrätten? Han menar att för stora fel begicks under dagarna i rätten.

Hovrätten uppger, i ett mejl till Fotbollskanalen, att något datum för förhandling i hovrätten ännu inte är satt.

Hela målet handlar om arbete utförts på det sätt som Kindberg, "Peabmannen" och "Sollefteåbon" påstår, eller om det är bluffakturor som ligger bakom miljonerna som pumpats ut ur Östersundshem och Fältjägaren. Kindberg hävdar att åklagarens linje under rättegången var att inget arbete utförts över huvud taget och att det därmed är så man ska tolka gärningsbeskrivningen.

- Där är det väldigt tydligt: inget arbete är utfört. Det är det påstående som de vilat sitt arbete mot. Där finns inga kompromisser. Det är helt tydligt, sa Kindberg till Fotbollskanalen i samband med förhandlingen.

Åklagarsidan hävdar i sin tur att målet inte alls handlar om allt eller inget arbete utförts. Åklagaren Niklas Jeppsson menar att en faktura inte är riktig bara för att "ett spadtag" tagits.

- I vår plädering menar vi att man får se varje faktura för sig och se vad vi kan styrka, vad som är ställt utom rimligt tvivel, har Jeppsson tidigare sagt till Fotbollskanalen.

Tingsrätten kom fram till att visst arbete utförts men att stora delar av de fakturor som målet handlar om är en bluff. Uträkningen av tingsrätten kring hur mycket av arbetet som ska ses som utfört är Daniel Kindberg starkt kritisk till. Han har beskrivit allt som en "rättsskandal".

- Nu hittar tingsrätten själva på en metod för att räkna ut hur mycket arbete som har utförts för varje enskild faktura. Hela uträkningen är totalt felaktig. Och vi har inte fått höra den. Och det här innebär att tingsrätten själv har gjort en egen metod som vare sig vi eller åklagaren har tagit del av. Det är unikt förmodligen i svensk rättshistoria att något sånt här har hänt, sa han till TV4:s Nyhetsmorgon efter att domen fallit.

Det är på grund av ovan nämnda saker som Kindberg och de andra dömda ville att förhandlingen i tingsrätten skulle tas om.

Daniel Kindberg dömdes av Ångermanlands tingsrätt till tre års fängelse för brotten trolöshet mot huvudman, grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Den tidigare ÖFK-ordföranden, "Sollefteåbon" och "Peabmannen" ligger, enligt tingsrätten, bakom en brottslig transaktionskedja mellan olika företag under åren 2013 till 2017. De dömdes för att med hjälp av bluffakturor ha slussat miljoner från Östersundshem (kommunalägt bostadsbolag som Kindberg tidigare var vd för), via Peab, till "Sollefteåbons" företag. Därefter ska pengar förts vidare in i Östersunds FK, via sponsring, och Driftaren AB (ägs av ÖFK), via maskin- och personalhyra. Innan Kindberg bytte Fältjägaren (Peab-bolag) mot Östersundshem var just Fältjägaren en del av transaktionskedjan. De tre männen som dömts menar dock att arbete utförts och att fakturorna inte är osanna. Alla tre nekar till brott och de har överklagat domen.

Fotbollskanalen har sökt Daniel Kindberg.