Beskedet: Lisa Dahlkvist lägger skorna på hyllan

Lisa Dahlkvist blev OS-hjälte när hon satte den avgörande straffen mot USA i kvartsfinalen. Men nu är Dahlkvist-eran slut.

Mittfältaren meddelar nämligen att hon lägger skorna på hyllan och avslutar sin karriär efter mer än 200 matcher i damallsvenskan och 134 landskamper.

”Jag drömde om att vinna titlar, bli proffs och få spela i landslaget. Drömmarna slog in och det är så häftigt. Tävlingen är slut. Jag har älskat att vinna men hatat att förlora ännu mer. Det är det som drivit mig sedan jag var liten”, skriver hon bland annat.

Dahlkvist har vid sidan av fotbollen pluggat till polis och under våren gör hon sin aspirant. Tidigare under våren berättade mittfältaren, i en intervju med Fotbollskanalen att det är just polisyrket i kombination med annat som väntar när fotbollskarriären avslutas.

ANNONS

- Absolut. Till viss del säkert, men sen kommer jag att hålla dörrarna öppna till det som finns. Jag har haft fötterna i tränarroller och andra föreningsroller, sen har jag varit med som expert ibland. Det kanske går att kombinera på något sätt. Jag har ju bara gymnasieutbildning så polisen är en trygghet att ha också, sade hon då.