Beskedet till EM-fansen: Agera nu - annars får ni inte pengarna tillbaka

I somras var tanken att EM 2020 skulle ha spelats, men på grund av rådande coronapandemi sköts mästerskapet upp och tanken är i stället att mästerskapet ska spelas nu i sommar.

Smittspridning av covid-19 pågår dock över hela Europa och det är inte en omöjlig tanke att mästerskapet till exempel spelas inför tomma läktare eller reducerad publik för att det ska gå att genomföra överhuvudtaget.

Detta gör också att fans som köpt biljetter till mästerskapet redan nu måste agera för att få sina pengar tillbaka - om EM inte kan genomförs som planerat.

Under torsdagen rapporterar bland annat The Athletic att supportrar nu har tolv dagar (till den 26 januari) på sig att skicka in en ansökan till Uefa för att få sina pengar tillbaka – om det är så att man inte kan gå på matchen, till exempel på grund av den flyttas till annan ort. Om det är så att du inte skickar in ansökan och matchen till exempel får en ny spelort i mars kan du inte kräva pengar tillbaka av Uefa.

Noterbart är att EM som det ser ut nu ska ha samma upplägg som det skulle haft 2020, det vill säga spelas i en rad olika länder. Om det blir så eller inte återstår att se.

Ett annat förslag har till exempel uppgetts vara att spela mästerskapet i Ryssland. Detta, i samspel med oklarheter kring rådande pandemi, gör det svårt för supportrar att redan nu veta om de kan eller inte kan gå på de matcher de köpt biljetter till.