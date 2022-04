Beslutet om Rysslands EM-deltagande dröjer: "Snart…"

Rysslands invasion av Ukraina pågår - och flera internationella förbund har uteslutit Ryssland som nation och ryska lag från att delta i tävlingsmatcher. Bland annat fick de ryska herrarna inte slutföra sitt kval till VM i Qatar 2022.

Om Ryssland kommer att få delta i EM i England, då man ställs mot Sverige i gruppspelet, i sommar återstår att se. Europeiska fotbollsförbundet Uefa har ännu inte bestämt sig men menar att man hanterar frågan.

- Vi har bråttom med att ta ett beslut. Vi kommer snart att ha bestämt oss, säger Uefa-presidenten Aleksander Ceferin enligt BBC-journalisten Simon Stone.

Det som dock står klart är att Ryssland just nu inte får delta i kvalet inför VM 2023 i Australien och Nya Zeeland. Men frågan väcker stora reaktioner i det danska laget, som spelar i samma grupp som Ryssland.

- Jag skulle vilja ha tydligare besked. De övergrepp vi hör om kan inte rättfärdigas. Varför ska man hålla det öppet för Ryssland? Inför EM är det ännu värre, Ryssland har kvalificerat sig och just nu har inget meddelats om lag som ska in och ersätta istället för ryssarna, säger förbundskapten Lars Söndergaard till TV3 Sport.

Han fortsätter:

- Man kan inte förbereda sig ordentligt. Jag tycker att man kan ta ett beslut.

Det har tidigare rapporterats om att Portugal kan vara den nation som kommer att ta över Rysslands plats i EM, och skulle då spela i Sveriges grupp. För Danmarks del innebär det att man inte kan fira de eventuella vinsterna under VM-kvalet då man inte är klart för mästerskapet så länge Ryssland fortfarande är inräknat.

Under torsdagen spelar Sverige VM-kval mot Georgien på bortaplan.

UEFA president Aleksander Ceferin on Russia presence at Women's Euros in England. "We are in a hurry to decide about this issue. We will have to take the decision soon."