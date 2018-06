BETYG: De var bäst i Blågult mot Danmark

Inga.

Inga.

Jimmy Durmaz

UT 83. Bra insats av Durmaz. Pigga ben och fötter och ville framåt. Hade många bra kombinationer och skapade lägen. Satte press på Claesson i jakten på en startplats i VM.

Martin Olsson

Ville ta chansen för att ta en startplats i VM, och han var en av lagets bästa. Ville framåt - och tog sig framåt. Bra fysik, bra attityd, bra offensiv och defensiv. Satte press på Augustinsson i jakten på en startplats i VM.

Emil Krafth

UT 74. Var väldigt laddad och spelade fysiskt. Tacklade bland annat Stryger hårt i en duell. Var tuff och kämpade och höll oftast tätt bakåt, var ett tillfälle då han inte hängde med Sisto i ett läge i första halvlek där dansken ryckte sig loss och testade Robin Olsen.

Emil Forsberg

Viktig för Sveriges offensiv. Snabba fötter och flera fina kombinationer. Hade dock länge svårt att göra de där avgörande sakerna för att skapa vassa chanser, men med fem minuter kvar tog han sig snyggt runt till vänster i straffområdet och kunde ha fått en assist, men Kiese Thelin missade. Blir väldigt viktig i VM.

Robin Olsen

Sattes inte på så många prov men höll nollan och gjorde det han skulle. Hade bara spelat en match efter skadan men det syntes inte. Såg bra ut och fick viktig speltid inför VM.

Andreas Granqvist

UT 45. Bra och släppte inte till något. Som vanligt en ledare och pådrivare. Stark i duellerna. Visade härlig vilja när han en gång drev upp bollen över nästan hela planen.

Albin Ekdal

UT 45. Spelade bara i första halvlek innan han fick vila. Visade att han är viktig för Sveriges mittfält. Rutinerad och smart. Bra med bollen och på att täcka den.

Victor Nilsson Lindelöf

Vill spela sig ur de flesta situationerna. Spelade ofta med små marginaler och slarvade en del i det korta passningsspelet. Bättre i positionsspelet,

Ola Toivonen

UT 65. Hade ett par bra kombinationer men hade svårt att komma loss och skapa chanser. Tufft mot starka mittbackarna Kjaer och Christensen.

Marcus Berg

UT 65. Ingen rolig match för Berg. Fick inte så många roliga bollar att jobba på, och hade svårt att skapa chanser.

Oscar Hiljemark

Fick chansen centralt men hade svårt att imponera. Hade det svårt mot Delaney och Kvist. Bra vilja men blandade och gav i passningsspelet.

Gustav Svensson

IN 46. Kom in direkt i andra halvlek och tog ett defensivt ansvar. Bra i dueller och positionsspelet, men hade ibland svårt med tempot.

Pontus Jansson

IN 46. Bra inhopp. Spelade med pondus. Var stark och resolut, och också bra med bollen. Fin brytning en gång när han kastade sig, bröt och snabbt reste sig och gick till anfall.

Isaac Kiese Thelin

IN 65. Hade, precis som Toivonen och Berg, svårt att imponera. Fick spela ensam anfallare. Fick ett läge efter framspelning av Forsberg där det kunde ha blivit mål.

Marcus Rhodén

IN 65. Tog för sig när han kom in och kom loss några gånger till vänster. Men svårt att komma in när Sverige gjort många byten och vänster mittfält är inte favoritpositionen.

Inga.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Mikael Lustig (IN 74), Sebastian Larsson (IN 83).