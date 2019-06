Blågula beskedet - ser ut att satsa på två olika elvor i EM-kvalet

SOLNA. Malta under fredagen, Spanien på måndag. Då ser Sverige ut att satsa på två olika elvor i de två EM-kvalmatcherna. - Det har väl någonstans varit grundtanken, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

Det är två helt olika matcher som väntar Sverige under den pågående EM-kvalsamlingen. Under fredagen ställs man mot Malta på hemmaplan och är då stora favorit till att vinna. På måndag ska man sedan ta sig an Spanien, på bortaplan.

Förbundskaptenen Janne Andersson är öppen med att han i grund och botten tänkt sig två olika elvor i de två matcherna.

- I planeringen för det är det klart att de tankarna har funnits med. Sen vet jag av erfarenhet att man, även jag, ska göra saker i ordning. Det kan hända grejer, säger Andersson.

- Men grundtanken har väl någonstans varit att spela med två lite olika elvor, men vi tar det efter Malta-matchen är avklarad. Då får vi samla ihop läget.

Andersson medger att det kommer finnas en mer offensiv balans i Sveriges lag mot Malta jämfört med mot Spanien.

- Sen avgörs matcherna på planen och sällan i presskonferenslokaler. Det är ute på planen det ska avgöras.

Sverige-Malta sänds på TV4 och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00 under fredagen.