Blågult kan hamna i straffrysare: "Jag är definitivt redo"

Sverige ställs under fredagen mot Belgien i kvartsfinal i EM. Om det inte skulle bli ett avgörande under ordinarie tid eller under förlängningen går matchen till straffläggning.

Under Peter Gerhardssons tid som förbundskapten har Blågult endast varit med om en straffläggning i en tävlingsmatch, vilket var finalförlusten mot Kanada i OS i fjol i Japan, och nu kan det möjligen bli en ny rysare under fredagen på Leigh Sports Village.

Peter Gerhardsson har en bild av vilka spelare som kan komma att lägga straffar, men har dagen inför matchen inte en helt bestämd lista.

- Jag kommer börja med att bestämma startelvan och det hjälper inte heller, då man inte vet hur slutelvan ser ut. Jag vet inte vilka som är på planen, men vi har några, som vi vet kommer slå, men de måste vara på planen och därför måste vi ha väldigt många, så vi får se. Jag och Magnus (Wikman, assisterande förbundskapten) kommer prata om det i morgon (läs i dag), men det är inget vi gjort upp nu bara, säger Gerhardsson.

ANNONS

Har ni förberett spelare på att de kan få kliva fram?

- Nej, om det skulle vara en spelare som tycker att det är det jobbigaste som finns i livet och vi kommer innan match, så springer de och tänker på att de ska slå en straff i 90 minuter, och sedan blir det förlängning. Så kommer det inte vara. Vi förlitar oss på spelarna, hur det ser ut och hur man ska kunna göra det, säger förbundskaptenen.

Samtidigt är flera spelare, däribland Kosovare Asllani, redo vid ett straffdrama.

- Jag är definitivt redo att kliva fram, säger stjärnspelaren.

Asllani är också van vid att lägga straffar från sin tid i Real Madrid.

- Jag slog alla straffar i Real, så jag känner mig bekväm med det, men jag tänker inte på att det kommer bli straffar, även om man ser till att skjuta någon extra varje träning.

ANNONS

Olivia Schough är också öppen för att ta en straff vid en rysare i kväll.

- Det är tufft med straffläggningar, men om tränarna vill att jag ska lägga är det klart jag lägger. Jag fick ändå erfarenhet av att göra det under OS, säger Schough.

Schough menar vidare att det är speciellt med straffar och att det gäller att hålla sig kall.

- Det är så komplext med straffar. Man kan såklart träna på det, men sedan kan tankar dyka upp som kan göra vad som helst med en. Det vi lärt oss är att man egentligen inte kan kontrollera någonting, utan det gäller bara att försöka fokusera så mycket som möjligt på att sätta den och sedan får man se vad som händer, säger forwarden.

Stina Blackstenius brukar inte lägga straffar, men kan tänka sig att slå en straff.

- Med undantag för OS förra året är vi ett lag som varit starkt i straffläggningar tidigare, och jag har kanske aldrig varit någon uttalad straffskytt och har heller inte tagit så många straffar i landslaget - om ens någon - men om jag skulle få frågan, så skulle jag nog inte säga nej, säger forwarden.

ANNONS

Johanna Rytting Kaneryd har heller inte tagit så många straffar, men är öppen för det.

- Jag har tränat en del på det och för mig handlar det mest om huvudet och att inte stressa upp mig för mycket i det läget. Jag är inte en jättevan straffläggare, men om jag skulle få frågan skulle jag absolut ta en.

Elin Rubensson är i sin tur också sugen på att gå fram till elvametersmarkeringen.

- Jag gillar att ta straffar, så blir det så är jag redo för det, säger Rubensson.

Fridolina Rolfö:

- Jag tror att jag skulle vara redo - om Peter skulle fråga, säger Rolfö.

Inför EM uttalade sig även målvaktsveteranen Hedvig Lindahl, som främst är känd för att rädda straffar, om att hon kan tänka sig att kliva fram om det behövs. Hon satte så sent som i vintras en straff för landslaget i Algarve Cup.

ANNONS

- Om det skulle vara så att det skulle krävas är det klart att jag tar en för laget. Inte för att jag tror att han (Peter Gerhardsson) vill ha mig som första straffskytt, men om folk blir rädda och absolut inte vill kan jag göra det, sa Lindahl då.

Vinnaren ställs mot England i semifinal i EM.