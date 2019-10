Blågult lägger träningsläger inför avgörande EM-kvalmatchen - missar Fotbollsgalan

Sverige spelade oavgjort mot Spanien under gårdagen, samtidigt som Rumänien tappade hemma mot Norge och fick 1-1. Det gör att kvalmatchen mellan lagen i Bukarest i november kan bli helt avgörande för vilket av lagen som tar andraplatsen bakom Spanien i kvalgruppen och därmed tar sig till EM. Sverige kan säkra avancemang till turneringen vid seger mot Rumänien.

För att förbereda sig på bästa sätt inför matchen kommer Janne Anderssons landslag att ha ett träningsläger på Cypern från den 11 november fram till avresa till Rumänien inför matchen den 15 november. Landslaget kommer att samlas på Cypern, vilket gör att alla spelarna kommer att åka direkt till Medelhavsön.

- Vi vill ge herrlandslaget så bra sportsliga förutsättningar som möjligt inför den avgörande matchen mot Rumänien borta. Laget kommer därför att samlas och ladda upp på Cypern, det ger oss både utmärkta träningsförhållanden och mer tid tillsammans, eftersom vi inte behöver resa lika långt, säger Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Det innebär samtidigt att de inte kommer att kunna medverka på Fotbollsgalan den 11 november på Hovet. Landslaget kommer dock att finnas med via länk från Cypern tillsammans med TV4:s Frida Nordstrand.

- Jag är övertygad om att det kommer att göra tv-sändningen ännu bättre, med en live-närvaro från landslagets uppladdning inför upplösningen av EM-kvalet. Jag är jätteglad att vi har fått till den här lösningen som säkerställer bästa möjliga sportsliga förutsättningar för laget, samtidigt som vi uppdaterar och utvecklar Fotbollsgalan på ett nytt, spännande sätt, säger Sjöstrand.

- Vår önskan var självklart att få ha alla på plats i Hovet, men med teknikens hjälp kommer herrlandslaget ändå att vara närvarande under hela galan, fast på plats på Cypern under sin EM-kvaluppladdning, säger TV4 och C Mores sportchef Erik Westberg, som är exekutiv producent för Fotbollsgalan.

Däremot kommer damlandslaget, som gjorde succé och tog VM-brons i somras, att vara på plats på galan på Hovet för att hyllas för insatserna i turneringen.

- Självklart går det sportsliga före, och nu kommer tittarna få det bästa av båda delar. Fantastisk galakänsla där vi hyllar våra bronshjältar och samtidigt få vara med bakom kulisserna inför det dramatiska EM-kvalavgörandet, säger Erik Westberg.

Förutom Rumänien har Sverige även Färöarna kvar i EM-kvalet, en match som spelas den 18 november.