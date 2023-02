Blågult om saudisk VM-sponsor: "Förstår inte hur man tänker"

Saudiarabiens turistmyndighet "Visit Saudi" uppges sponsra kommande VM i Australien och Nya Zeeland tillsammans med jättar som Adidas, Coca-Cola och Visa. Det är något som upprört värdnationerna som menar att man är besvikna och chockade över att inte ha blivit tillfrågade i ärendet.

Tidigare i veckan reagerade Caroline Seger på uppgifterna och menade att det var tragiskt och tråkigt. Hon menade vidare att man inte vill att damfotbollen ska styras av pengar som inte är rena.

- Det blir som med allting annat, det blir en dålig bild av Fifas sätt att hantera saker och allting handlar till sist om pengar. Det är bara det som styr och inte allting som måste göras eller kvinnliga rättigheter. Jag vet inte om de tänker att det är att man får upp frågan och börjar diskutera ämnet, men i slutändan tror jag att det bakomliggande alltid handlar om pengar. Och jag vill inte att damfotbollen ska styras av pengar för att man ska kunna överleva. Jag vill ha en ren sport, sade hon då.

Nu reagerar Magdalena Eriksson på frågan, även hon.

- Jag tycker att det är otroligt olyckligt och märkligt efter allt som har varit efter debatten i Qatar. Jag förstår inte hur man tänker när man tar ett sånt beslut, framför allt när man inte rådfrågat med värdnationerna. Det är ändå på deras arenor som reklamen kommer att visas. Jag hoppas att tillräckligt starka röster har väckts för att det ska gå att återkalla och om inte det går tycker jag att det är otroligt tråkigt då många HBTQ-personer som kommer delta i mästerskapet kommer känna sig obekväma, säger hon till Fotbollskanalen och förklarar vidare att hon känner sig maktlös:

- Man känner ju lite, spelar det någon roll att man tar fajten eller uttalar sig om det ändå inte leder någon vart? Det är riktigt tråkigt, men samtidigt kan man påverka det man själv kan påverka. Det kommer skapa rubriker och spridas vad jag tycker om jag tydligt visar vart jag står i frågor. Det är mitt ansvar. Män så kanske man inte kan göra, men jag kommer känna att jag har gjort mitt.

Kosovare Asllani förklarar att det är problematiskt med en sponsor som inte alls stöttar allas mänskliga rättigheter.

- För egen del känns det inte naturligt. Det ser inte alls bra ut och det vore otrolig konstigt, det är ett land och en sponsor som inte stöttar att man bär bindeln, säger hon till Fotbollskanalen.

I vintras förbjud Fifa att nationerna som deltog i VM att bära just "One Love"-bindeln. En kaptensbindel som visar stöd för allas rättigheter. Och skulle det vara så att bindeln även förbjuds under VM i Australien och Nya Zeeland så kommer Blågult inte att backa.

- Jag stöttar det fullt ut. Alla ska stå för att alla ska ha samma rättigheter, man kanske har lättare att styra herrland men vi kvinnor är pionjärer. Vi vill förändra och röra världen framåt, det vill säga om någon skulle bötfälla oss då får man göra det, men om vi skapar en rörelse där alla gör samma sak kommer det inte se bra ut om alla bötfälls. Vi kommer inte backa, vi är kvinnor, avslutar Asllani.