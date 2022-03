Blågult ska finalladda - med Batman: "Får se om jag håller mig vaken"

Efter segern mot Tjeckien under torsdagen tränade Sverige lätt under fredagen. Under lördagen får man så helt träningsledigt. Vad laget ska hitta på? De ska gå på bio.

Valet av film föll på the Batman, som nyligen släpptes.

Forwardsstjärnan Alexander Isak förklarar:

- Vi hade en omröstning i spelartruppen, mellan Batman och Uncharted. Jag tror Batman vann.

Isak har inte sett den nya Batman-filmen men låter skeptisk inför biobesöket.

- Jag vet inte om jag kommer vara ett stå stort fan av den. Och den är tre timmar lång. Jag får se om jag kommer hålla mig vaken, säger Real Sociedad-spelaren.

Mittbacken Marcus Danielson:

- Jag har redan sett den. Så jag är inte jättenöjd.

På tisdag väntar bortamatch mot Polen för Blågult. Vinnaren där går till VM i Qatar.