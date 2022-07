Blågult-spelare om risken att träffa anhöriga: "Skulle aldrig komma hit om de känner sig sjuka"

Svenska landslaget ställs på onsdag mot Schweiz i den andra gruppspelsmatchen i EM. Inför matchen träffade landslagsspelare under måndagen anhöriga, som var på besök på träningen och över en lunch, på Carden Park. Landslagsläkaren Houman Ebrahimi sa tidigare under måndagen att alla anhöriga testat negativt för covid-19, och fått information om läget, då flera spelare i andra landslag testat positivt under EM.

- Utvärderingen har varit att vi tar den låga risken för det här. Det är att få träffa sina nära och kära, som också kan ha en positiv effekt. Just de här åtgärderna har gjort att vi minimerar risken, sa Ebrahimi.

Landslagsmittfältaren Filippa Angeldahl menar att hon inte är orolig.

- Jag litar fullt ut på det medicinska teamet, att de tar rätt beslut för oss. De skulle aldrig göra någonting som skulle vara en risk för oss, och jag litar fullt ut på att de har koll på läget, säger Angeldahl.

Övervägde ni att inte träffa era anhöriga med tanke på den här "låga risken"?

- Nej, det är väl mer att vi gått tillbaka till lite strängare restriktioner nu med att man får vara lite vaksam efter matcher när vi inte vet om de testats och kanske inte hälsa på familj och fans direkt efter. Vi har spelat med corona länge och haft väldigt strikta restriktioner, så det blir väl att gå tillbaka till det och vara lite mer vaksamma.

Är det lättare när det är familj som känner ett visst ansvar?

- Ja, men det tror jag. Alla här skulle aldrig komma hit om de känner sig sjuka. Vi har den respekten och ärligheten mot varandra, så det är en trygghet att vi har det inom oss.

Fridolina Rolfö:

- Jag känner väl att jag gillar att man får möjlighet att träffa sina anhöriga. Jag vet att det ger otroligt mycket energi till många, så det är ett beslut som landslagsledningen tagit och som vi varit positiva till, så jag känner att jag kan stå upp för det, även om jag inte har anhöriga på plats.

Sveriges möte med Schweiz spelas på onsdag på Bramall Lane i Sheffield. Därefter ställs Blågult på söndag mot Portugal i den sista gruppspelsmatchen.