Blågult-vikarien: "Inte blivit många timmars sömn - har ett block vid sängen"

Svenska herrlandslagets förbundskapten Janne Andersson har testat positivt för covid-19 och missar därför hela den pågående landslagssamlingen. Därför ledde assisterande förbundskaptenen Peter Wettergren laget mot Danmark (träningslandskamp) i onsdags och han vikarierar för Andersson även mot Kroatien och Frankrike i Nations League, under lördagen respektive på tisdag.

Och Wettergren går in stenhårt för att kunna fylla tomrummet efter sin kollega.

- Det är match i morgon. Jag har mycket tankar i huvudet. När Janne inte är här heller så läggs fler grejer i mitt huvud. Jag har väl inte haft de bästa nätterna bakåt i tiden. Det har inte blivit många timmars sömn. Jag vill känna att jag gör mitt allra yttersta för att hjälpa laget, säger Wettergren.

Han berättar att 2-0-förlusten mot Danmark svider.

- När man håller på med det här vill man vinna allt man ställer upp i. Jag vill vinna och jag är en dålig förlorare. När man inte vinner så tar det energi av en. Det är bara att vara ärlig. Jag får hitta energi någon annanstans, för jag måste dagen efter stå inför gruppen.

Så vad gör Wettergren på nätterna? Han klurar på olika grepp som Sverige kan ta.

- Jag funderar. Tankarna finns där. Jag har ett block bredvid sängen, så varje gång jag kommer på något skriver jag ner det. Och på morgonen när jag vaknar brukar jag gå igenom vad jag skrivit. Så brukar jag få ihop det till något bra. Så har det varit den här samlingen.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.