Blågults besked: Lindelöf redo för EM-kvalet

En låsning i ryggen stoppade Victor Nilsson Lindelöf från spel med Manchester United mot Newcastle i helgen - och mittbacken har inte tränat med resten av landslaget under tisdagen och onsdagen.

Men under torsdagen tränade mittbacken som vanligt. Peter Wettergren meddelade efter träningen att Nilsson Lindelöf tränade fullt ut och att alla spelare i truppen nu är uttagningsbara till lördagens bortamöte med Malta i EM-kvalet.

- Alla tränade och alla är uttagningsbara. Det är glädjande för oss, säger han till TV4.

- Han (Victor Nilsson Lindelöf) gick fullt ut på träningen i dag, så det är status på honom, fortsätter han.

John Gudetti, som klev av under träningen i tisdags och som körde individuellt under onsdagen, tränade därmed också under torsdagen och är uttagningsbar mot Malta.

Sverige möter Malta på lördag och Spanien på tisdag. Båda matcherna är en del av EM-kvalet.