Blågults besked: Lindelöf tillbaka i träning

SOLNA. Här är Blågults glädjebesked inför matcherna mot Malta och Spanien. Victor Nilsson Lindelöf ska träna med resten av laget under torsdagen, enligt landslaget. - Alla kör, säger presschefen Jakob Kakembo Andersson.

En låsning i ryggen stoppade Victor Nilsson Lindelöf från spel med Manchester United mot Newcastle i helgen - och mittbacken har inte tränat med resten av landslaget under tisdagen och onsdagen.

Men under torsdagen ska mittbacken träna som vanligt, hävdar Blågult.

- Alla kör, säger presschefen Jakob Kakembo Andersson.

Träningen var bara öppen i 15 minuter för media, men enligt landslaget var alltså planen inför den att Nilsson Lindelöf skulle vara med under hela passet.

Kakembo Anderssons besked innebär också att John Gudetti, som klev av under träningen i tisdags och som körde individuellt under onsdagen, var tänkt att vara med under hela torsdagens träning.

Sverige möter Malta på lördag och Spanien på tisdag. Båda matcherna är en del av EM-kvalet.