Blågults hemliga val: "Vi vet ingenting"

1900-talet

23 juli 1979: Nederländerna-Sverige 1-1 (träningsmatch)

25 april 1981: Nederländerna-Sverige 2-1 (träningsmatch)

26 september 1981: Sverige-Nederländerna 7-0 (träningsmatch)

11 juni 1985: Sverige-Nederländerna 2-0 (EM-kval)

18 oktober 1986: Nederländerna-Sverige 2-0 (EM-kval)

30 september 1987: Sverige-Nederländerna 0-0 (EM-kval)

1 oktober 1988: Nederländerna-Sverige 1-0 (EM-kval)

9 oktober 1991: Sverige-Nederländerna 3-1 (träningsmatch)

22 april 1992: Nederländerna-Sverige 2-1 (träningsmatch)

16 mars 1995: Nederländerna-Sverige 1-2 (träningsmatch)

10 mars 1997: Nederländerna-Sverige 0-4 (träningsmatch)

11 juni 1997: Nederländerna-Sverige 0-0 (träningsmatch)

19 mars 1998: Nederländerna-Sverige 0-1 (träningsmatch)

2000-talet:

29 april 2000: Sverige-Nederländerna 1-1 (EM-kval)

17 maj 2000: Nederländerna-Sverige 3-0 (EM-kval)

3 maj 2005: Sverige-Nederländerna 2-0 (träningsmatch)

15 september 2012: Sverige-Nederländerna 2-1 (träningsmatch)

30 maj 2015: Sverige-Nederländerna 2-1 (träningsmatch)

9 mars 2016: Nederländerna-Sverige 1-1 (OS-kval)

6 mars 2017: Sverige-Nederländerna 0-1 (Algarve cup)

29 juli 2017: Nederländerna-Sverige 2-0 (EM-kvartsfinal)

3 juli 2019: Nederländerna-Sverige 1-0 efter förlängning (VM-semifinal)

- Sverige har vunnit nio, kryssat sex och förlorat sju matcher mot Nederländerna under ordinarie tid.

- Under 2000-talet har Sverige vunnit tre, kryssat tre och förlorat tre matcher mot Nederländerna under ordinarie tid.

- Sverige har mött Nederländerna två gånger i mästerskap, och förlorat vid båda tillfällena.

Källa: Svenska Fotbollförbundet.