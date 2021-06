BP dominerar i landslaget - Billborn om hur stjärnorna var som små: "Som att Albin spelade med grabbar i gummistövlar och jeans"

Sverige-Polen sänds i TV4 och på C More med start 18:00 under onsdagen. Studion startar 16.30 och du kan se den här.

Skåne och Stockholm dominerar i den svenska EM-truppen och representeras av hela tolv spelare (sex från Skåne och lika många från Stockholm).

Därefter har Göteborg, Småland, Södermanland och Östergötland med två spelare var.

En annan sak som sticker ut är vilka klubbar som har utvecklat EM-spelarna till stjärnor. Det är bara Brommapojkarna som är moderklubb för fler än en spelare i landslagstruppen.

Kristoffer Nordfeldt, Ludwig Augustinsson, Albin Ekdal och Dejan Kulusevski är alla från BP. Stefan Billborn har tränat tre av dem, och har kört några pass med den fjärde.

- Att flera spelare i landslaget kommer från BP beror på att klubben har haft en systematisk ungdomsutveckling. Man har haft otroligt många spelare födda 1989-94 som är allsvenska fotbollsspelare och har varit utlandsproffs och har gjort landskamper. De kullarna var otroliga, säger Billborn till Fotbollskanalen.

Så hur var de fyra före detta BP-spelarna i ungdomsåren?

Billborn går igenom spelare för spelare.

Kristoffer Nordfeldt

- Började som center. Han och Albin kom med i 89:ornas förstalag. "Kribba" hade ett jättebra skott och var snabb. Det kan man se nu också, han har ett bra tryck i bollen. När "Kribba" var 13 år var han på gränsen att komma med eller inte i förstalaget, men det laget hade ingen målvakt utan alla spelare gick runt en del och turades om att stå. Men "Kribba" var klart bäst i mål i laget, så när det brände till och det blev finaler och sånt så fick han alltid stå. Så om han skulle hänga kvar i förstalaget så var det som målvakt.

Ludwig Augustinsson

- Var i 94:ornas förstalag från sju-åtta år. Det var många bra där, bland annat Jacob Une Larsson och Stefano Vecchia. "Ludde" var innermittfältare från början. Han var spelintelligent, bra på att ta instruktioner. En smart spelare. Han förstod väldigt tidigt vad som funkade och inte funkade, och om man ska förklara hur imponerande det är så är det ju faktiskt så att det finns seniorer i allsvenskan som inte har koll på det. Ju mer organiserat spelet blev desto bättre blev han.

- Han har alltid haft en professionell inställning. Det sägs att när han fick sin första lön i Göteborg så gick han och köpte ett par återhämtningsbyxor som säkert kostar mer än 100 000 kronor. Andra spelare köper en bil för första proffslönen, men han köpte alltså byxor för återhämtning som är ruggigt dyra.

När blev han ytterback?

- Om du är vänsterfotad så finns det alltid en tendens i att du blir kantspelare. Du får enklare att slå dig fram då om du är duktig. Det var kanske från att han var 15 år.

Albin Ekdal

- Var den stora stjärnan. Han var med i Abrahamsbergsskolans klasslag, han var så otroligt mycket bättre än alla andra, det var som att han spelade med grabbar i gummistövlar och jeans typ, på den nivån var det. När han kom till BP så var han den stora stjärnan. Han hade ett enormt driv och ville vinna till varje pris. Även om man är så bra så är det ovanligt att ha det drivet som han hade. Det som var unikt när han var liten var självförtroendet. Om han hade gått på pumpen nio gånger i rad så körde han ändå den tionde gången.

- Han kom in i puberteten sent och kämpade med det, men när det lossnade så var han helt outstanding. Jag minns när han var 16 år, då var han uppflyttad två klasser och spelade med 18-åringarna. Vi spelade en semifinal i P16 mot Hammarby, då tog vi med Albin som alltså gick ner till sin ålder. Men vi fick bara lov att använda honom i en halvlek, och vi valde den andra halvleken. Vi låg under med 0-1 i halvtid, men vann med 4-1. Han gick bara in och tog över den matchen. Albin har vunnit massa SM. Han var otroligt bra, det gick otroligt fort efter puberteten.

Dejan Kulusevski

- Har jag inte varit tränare för, men jag hade honom kanske på två träningar typ, som gästspel när han var 10 år kanske. Men jag har ju följt honom fram tills jag lämnade BP 2014. Dejan var en superstjärna när han var liten. Han är född 2000 men har alltid spelat med killarna som var födda 1999. Om du tar ut de sex bästa spelarna från en grupp på 150 åttaåringar och du får vara med där trots att du bara är 7 år… han var tongivande i den gruppen ändå. Dejan hade bra spelförståelse och teknik. Spelförståelsen har gjort att han kunnat utnyttja tekniken och klarat av att spela med äldre. Han var med i ett lag där de andra var ett år äldre, och så mötte det laget ett år äldre, vilket betyder att Dejan matchades mot två år äldre.