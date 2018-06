Brittiske journalistens sågning: "Sveriges åttondel sämst någonsin"

Sverige är vidare till åttondelsfinal i ett VM för första gången sedan 2006. Där och då blev Lukas Podolski tvåmålsskytt, den hånleende domaren Carlos Simon visade ut Teddy Lucic - och Sveriges VM-äventyr tog slut för den gången.

Nu får det svenska landslaget en ny chans.

I Sverige råder VM-feber inför tisdagens åttondelsfinal mot Schweiz.

Men alla är inte lika imponerande. "Ed Aarons kom precis in på kontoret och sa att Sverige-Schweiz är VM-historiens sämsta slutspelsmatch. Vad för typ av person säger så?" frågar sig Guardians redaktör Marcus Christenson på Twitter.

.@ed_aarons has just walked into the office and declared Sweden v Switzerland the worst knockout tie in the history of the World Cup. What kind of a person does that? 😡