Carneil lämnar landslagssamling - Shamoun ersätter

IFK Göteborgs Hussein Carneil tvingas lämna U21-landslagets samling på grund av en känning, detta skriver förbundet i ett pressmeddelande sent under onsdagen.

- Det är trist för både Hussein och för oss att han tvingas lämna, vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande. Samtidigt välkomnar vi Noah till truppen, säger Daniel Bäckström i en kommentar till förbundets hemsida.

Carneil flyger hem till Sverige igen under torsdagen och Noah Shamoun som ansluter som ersättare väntas ansluta till landslagssamlingen sent under kvällen och finns tillgänlig först mot Colombia som Sverige möter på söndagen.

Sverige möter Skottland imorgon, torsdag med avspark 19.00 och den sänds på C More.

ANNONS

IFK Göteborg inleder den allsvenska säsongen hemma mot Värnamo den 2:a april. Det är ännu osäkert om Carneil kan medverka då.