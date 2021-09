Claesson förklarar uteblivna flytten: "De vet vad jag går för"

29-årige Viktor Claesson är fortsatt en Krasnodar-spelare. Men innan många av sommarens transferfönster bommade igen var en flytt på tapeten.

- Ja, det var aktuellt ett tag, bekräftar yttern.

Han fortsätter:

- Men det kändes bättre att vara kvar. De vet vad jag går för där. Krasnodar kändes som det bästa alternativet av de jag hade.

- Så jag är glad över att vara kvar och jag siktar på en bra säsong nu.

En klubb som den tidigare Elfsborg-spelaren kopplats ihop med? Grekisk media rapporterade i somras att Paok var intresserat, men någon affär blev alltså inte av.

Claesson sitter på ett avtal med sin ryska klubb som löper ut efter den här säsongen.

Är det ett alternativ för dig att förlänga med Krasnodar eller kommer du lämna i januari eller nästa sommar? Hur tänker du framåt?

- Det får vi se. Jag har kontrakt den här säsongen ut och så får vi se vad som händer sen. Men den här säsongen är det i alla fall fokus på Krasnodar

Under torsdagen spelar Claesson VM-kval för Sverige, borta mot Grekland.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.