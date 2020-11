Claesson startklar inför avgörandet - men inte redo för 90 minuter: "Haft ett snack med Janne"

Efter senaste landslagssamlingen åkte Viktor Claesson på en ljumskskada. Men nu är yttern tillbaka i spel och blev uttagen till Blågults matcher mot Danmark, Kroatien och Frankrike. Efter ett inhopp och en match med 60 minuters speltid i klubblaget Krasnodar blev det noll minuter mot Danmark, en kvart mot Kroatien - och på tisdag kanske han spelar från start mot Frankrike.

Claesson förklarar att han och förbundskaptenen Janne Andersson lagt upp en plan.

- Jag har haft ett snack med Janne om att jag inte ska spela jättemycket under den här samlingen. Men jag känner ändå att jag är redo för att starta om det behövs. Sen kanske jag inte är redo för 90 minuter än. Men får jag chansen att starta ska jag in och köra så länge det håller, säger 28-åringen inför matchen Frankrike.

Krasnodar-spelaren tror att det täta matchandet spelade in i att han blev skadad.

- Det hänger säkert ihop med det. Jag blev ju skadad efter att vi mött Portugal på onsdagen, sent, och sedan flugit många timmar till Krasnodar. Sedan spelade vi tidigt på lördagen. Det var inte mycket till återhämtning och det har varit så hela hösten. Jag tror det spelade in, säger han i en tv-intervju med Fotbollskanalen.

Han är kritisk till att spelschemat är så pass extremt som det är just nu, men...

- Samtidigt är jag jätteglad över att fotbollen kan vara igång. Jag hade ju inte velat vara hemma i soffan som i våras. Det är klart att det nästan blir för mycket, men man vill ju samtidigt spela mycket.

Mot Kroatien, som Sverige besegrade med 2-1, spelade Sebastian Larsson till höger på mittfältet - där Claesson ofta använts i landslaget. Hans ytterkonkurrent Dejan Kulusevski spelade forward. Nu är Albin Ekdal avstängd mot Frankrike, vilket öppnar upp för att Larsson tar klivet in på centralt mittfält och lämnar platsen till höger öppen för Claesson.

Matchen mot Frankrike är Sverige sista gruppspelsmatch i Nations League, och den avgör om laget hänger kvar i A-divisionen. Just nu är man på nedflyttningsplats, men man står på samma poäng och samma målskillnad som Kroatien. Kroaterna är i pole position på grund av fler gjorda mål.

Frankrike-Sverige spelas under tisdagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.