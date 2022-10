Curmark ett frågetecken: "Får se vad som händer"

Filippa Curmark har haft en nackspärr som inte riktigt släpper. Det var under lördagen som landslagsmittfältaren kände av att något inte stod rätt till med nacken - och sedan ställde hon sig frågan om hon skulle kasta in handduken i matchen Linköping.

Men Curmark spelade matchen och kom sedan att missa tisdagsträningen med landslaget, men var tillbaka under onsdagen.

Dagen innan mötet med Spanien meddelade dock förbundskaptenen, Peter Gerhardsson, att mittfältaren fortsatt är ett frågetecken.

- Curmark är ett frågetecken, hon har haft problem med en nacke, så vi får se vad som händer, säger han till Fotbollskanalen.

På frågan om hon är det enda frågetecknet svarar förbundskaptenen att det är fallet.

Under fredagskvällen tar Spanien emot Blågult på Estadio Nuevo Arcángel. En match som sänds på C More och TV4 med avsparkstid klockan 20:30.