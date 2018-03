Dålig plan i Sveriges VM-test: "Vi får kanske anpassa spelet efter den"

Under måndagen reste den svenska landslagstruppen till Rumänien och Craiova. Tanken var att man skulle genomföra ett träningspass på matcharenan Ion Oblemenco Stadium under måndagskvällen, men den träningen flyttades till en träningsanläggning i en annan del av staden. Gräsmattan på matcharenan, som tar in över 30 000 åskådare, är nämligen i dåligt skick.

- Vi får se, jag har själv inte varit där. Lasse Richt (landslagschef) och Stefan Pettersson (tar över som landslagschef i sommar) har varit där och jag har fått information om att den inte är så bra. Men det får man hantera. Man får kanske anpassa spelet lite efter hur den är, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson till Fotbollskanalen.

- Vi får gå ut och känna på den och hantera den utifrån hur den är. Det är lite synd. Samtidigt är det lite oflyt. Vi pratar om extrema omständigheter som jag förstår, normalt sett är det inte så här. Det går inte att göra något åt, och då får man låta bli att lägga energi på det.

Aftonbladet uppger att det den senaste veckan snöat stora mängder och att det därefter har regnat. Dessutom har det varit kyliga nätter och det i kombination med att mattan började användas till matcher innan den var i bra slag har gjort att det uppstått problem.

- Det är en plan som det blir väldigt svårt att spela på, säger Rumäniens förbundskapten Cosmin Contra enligt Aftonbladet.

- Oturligt nog, stadion är vacker, men planen är fruktansvärd. Det blir väldigt svårt för oss att kontrollera bollen på underlaget.

Arenan invigdes i november 2017.

Se en intervju med Janne Andersson i spelaren ovan.