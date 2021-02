Dalkurd-basen om kritikstormen kring namnbytet: "Då går vi ut till medlemmarna"

Dalkurd, som i fjol ramlade ur superettan, gick i förra veckan ut med att klubbens styrelse har tagit beslut om att byta namn, varumärkesidentitet och strategisk plan för klubbens elitlag. Dalkurd skrev, på sin hemsida, att styrelsen vill byta namn till Brati FC och att det även innebär att elitlaget får ett nytt klubbmärke.

Det möttes därefter av en kritikstorm.

Supporterföreningen Bagarna gick bland annat ut och kritiserade förslaget rejält, och i förra veckan meddelade sedan klubben att det inte blir en förändring. Inget namnbyte, inget nytt emblem och inga nya färger.

ANNONS

Dalkurd meddelade i stället att klubben är överväldigad av allt stöd och engagemang i frågan och att förslaget om förändringen "var ett ekonomiskt nödvändigt ont för att förtydliga det skarpa läge vi (klubben) befinner oss i och som vi (klubben) har gjort de senaste åren". Dalkurd meddelade också att klubben har 150 betalande medlemmar, men att målet nu är att ha 6000 betalande medlemmar till årsmötet den 23 februari.

Dalkurd AB:s ordförande Alan Dogan ville därefter inte uttala sig, för UNT, om förslaget gällande förändringen var en seriös satsning eller en PR-kupp för att engagera följare. Han sa då att han tror att supportrarna behövde en väckarklocka.

Nu berättar Dogan att han fortsatt inte vill avslöja vad som låg bakom förslaget om förändringen i klubben.

- Vi lämnar det öppet för spekulation. Det är inget vi vill gå in och gräva i just nu. Det är, som jag sa till UNT också, att vi har fått ett väldigt stöd nu. Vi har flerdubblat vårt medlemsantal och säljer en hel del souvenirer nu, samtidigt som det är tryck på säsongskort och allt annat. Vi vill inte gå in och kommentera det. Det, som jag sa till UNT, står kvar egentligen. Man får spekulera i hur det var eller vad det var. Men så var det. Det var en bra väckarklocka för alla fans världen över, säger Dogan till Fotbollskanalen.

ANNONS

Han fortsätter:

- Vi vill visa Fotbollssverige och omvärlden att vi har supportrar, och vi har en hel del supportrar. Att de har lyst med sin frånvaro på matcher senaste två åren före pandemin har att göra med olika anledningar, och det är vårt jobb att få tillbaka atmosfären kring föreningen. Det är det jobbet vi har framför oss.

Varför vill ni inte klargöra vad det var som hände kring förslaget om namnbyte?

- Vi har ett årsmöte som kommer för våra medlemmar. Vi informerar då våra medlemmar om vad det var och så vidare. Vi vill inte stressa med det. Det är öppet för spekulation.

Då kommer det att komma en förklaring vad tanken var från början?

- Ja, exakt.

Dogan berättar vidare att det blev stora reaktioner efter klubbens första kommuniké.

- Det har varit jättemycket. Man kan se på våra sociala medier hur mycket det har varit. Det har varit tryck och folk har vaknat igen. Man är mer medvetet involverad i klubben igen, som man ska vara. Det känns väldigt positivt.

Hur känner du kring att folk tyckte det var jobbigt?



ANNONS

- Vi är väl ganska vana vid det i och med att vi precis har degraderats till division 1 också. Vi är vana vid att supportrar tycker till och tänker till, att de kan vara hårda ibland i sitt talesätt eller skrivsätt, och vi är ju i en resultatbransch. Den är ju som den är. Vi förväntade oss en hel del reaktioner och vi har tillsammans med våra supportrar vänt det här och fått upp den positiva effekt som man kanske förväntade sig av det här. Mer vill jag faktiskt inte kommentera, då vi har ett årsmöte den 23 februari. Då går vi ut till medlemmarna och förklarar.

Är du beredd på stort intresse på årsmötet med många nyfikna medlemmar som vill veta sanningen bakom den första planen?

- Vi förväntar oss flera hundratal, som kommer att ansluta sig digitalt. Man ska ha medlemmar som engagerar sig och man ska ha medlemmar som är på årsmötena och vill förbättra. Det är medlemmarna som äger föreningen och är det beslutande organet på årsmöten, så det känns väldigt bra.

Kan det bli aktuellt med ett namnbyte i framtiden, att frågan blir aktuell igen?



ANNONS

- Nej, jag tror inte det. Det är väl öppet för spekulation, men jag har svårt att se det. Om man är kring Dalkurd och vet vad Dalkurd är förstår man att det inte bara är en fotbollsklubb. Det emotionella värdet är tyngre än det sportsliga i och med historien som folkslaget har och personer runt om har. Det är väldigt speciellt, så jag har svårt att se det.

Dalkurd har hittills ökat sitt medlemsantal med flera hundra personer, och fler kommer det att bli framöver. Föreningens ordförande Sarkat Junad betalar medlemskap för de första 1000 personerna som registrerar sig, medan sponsorn Bazar Snabbgross betalar medlemskap för nästkommande 1000 personer, samtidigt som Dogan betalar medlemskap för ytterligare 250 personer. Det har, precis som förslaget om förändringen, gett resultat.

- När vi gick ut första dygnet fick vi in 580 betalande medlemmar, och runt 400 var förutbetalda från personer i styrelsen. Det är ett enormt tryck och det fortsätter nu. Det här är också folk från Sverige, då det tar ett tag med utlandsbetalningar. Under morgondagen kommer vi förhoppningsvis kunna se de (nya medlemmarna) från utlandet också. Sedan är det ett ganska stort tryck från supportrar runt om i världen, som också vill köpa fler medlemskap till folk som kanske inte har råd med det. Vi håller på att titta på det. Sedan är det mycket sponsorer som hört av sig och vill vara en del av den här klubben igen. Jag tror att alla runt omkring klubben har blivit påminda om hur stort det är egentligen.

ANNONS

Dogan berättar vidare att det är viktigt för klubben att ha många medlemmar för att kunna visa upp det för sponsorer, som kan tänkas vilja skjuta till pengar i föreningen.

- Vi har de sponsorerna vi har, men problematiken är att man inte kan ha två eller tre sponsorer man litar på om man tänker långsiktigt. Vi vill förklara för våra fans att det inte spelar någon roll vem vi har som sponsor. Om man inte har en grund med medlemmar eller ett underlag, så blir det svårt att värva sponsorer. Vi har, på supportersidan, en och en halv miljon som gillar på Facebook, men våra sponsorer brukar samtidigt fråga oss vad det finns för underlag, säger han och fortsätter:

- Folk skriver kanske att vi har ekonomiska problem. Ja, det har väl alla svenska föreningar under säsongen 2021. Tänker vi rädda det med 6000 medlemskap, varav 3000 ska vara betalande och resten får folk betala själva? Nej, men den stora bilden är att, tillsammans med supportrarna, kunna visa sponsorer och framtida sponsorer att vi har en supporterbas i de här och de här länderna. Vi kommer att göra Google-mätningar och jobbar mycket digitalt nu för att kunna visa upp något i stället för att visa gilla-markeringar på sociala medier. Vi vill visa att det finns ett stort underlag.

ANNONS

Dogan berättar vidare att Dalkurd gör ett minusresultat för 2020, men att klubben kommer att ha ett positivt eget kapital framöver.

- Det är dystert 2020. Vi gör ett minusreslutat på ett par miljoner, men vi har fortfarande ett positivt eget kapital. Det är det inte så många som har bland företag i Sverige nu, men vi kommer att jobba vidare under 2021. Vi började under 2019 med att försöka sälja aktier i aktiebolaget och det började bra, men sedan tog det stopp i och med pandemin, säger han.

Dogan fortsätter:

- Dalkurds sponsorer, genom historien, har också varit i besöksnäringen främst och det är väl en av de branscherna som har tagit mest stryk, så det har påverkat oss enormt under 2020. Vi har haft sponsoravtal som vi inte kunnat lösa in helt enkelt. Vi har heller inte pressat våra gamla sponsorer. De har varit med i tio år och vi förstår att pandemin sätter stopp för dem. Därmed blir det absolut ett minusresultat 2020, men vi har grunderna att jobba utifrån för att göra ett bättre år 2021, främst sportsligt, men också ekonomiskt.