Därför ratades Jesper Karlsson av Janne: "Claesson har gjort det bra"

Mål i tre raka ligamatcher och ett mål samt tre assist på två åttondelsfinalsmatcher i Europa Conference League mot Lazio. Det är bagaget som Jesper Karlsson hade med sig in i den här landslagssamlingen. Men den stekhete AZ-yttern, som ryktas vara aktuell för en flytt till Premier League eller Serie A i sommar, fick ingen speltid mot Belgien under fredagen.

Trots att Sverige i andra halvlek låg under med 2-0 i EM-kvalpremiären och jagade mål satt Karlsson kvar på bänken under hela matchen. I den 73:e minuten byttes FCK-kuggen Viktor Claesson in som vänsterytter, platsen som Karlsson främst konkurrerar på.

ANNONS

Nu förklarar Janne Andersson sitt beslut kring 24-åringen.

- Jag gjorde ett antal byten med andra spelare som är formstarka. Jesper var självklart med i tankarna, att han också skulle komma in. Men vi hade en formstark Viktor Gyökeres som kom in, Zlatan (Ibrahimovic) kom in och Viktor Claesson som gjort det bra kom in, säger förbundskaptenen.

- Men när trean kom var det färdigt på något sätt och då fick vi dessutom en skada på ”Ludde”. Annars fanns självklart Jesper med som ett alternativ.

Anledningen till varför Ibrahimovic inte spelade mer än vad han gjorde? Andersson förklarar skiftet med lite mindre än 20 minuter kvar att spela på följande vis:

- Tittar vi på början av andra halvlek så hade vi ett vettigt tag om matchen. Vi var inne i ett ganska bra momentum så jag kände att jag inte ville skifta i den fasen. Jag ville låta oss se om vi fick ut något. Vi kände att vi var inne i en vettig period och då ville vi inte bryta den genom att byta. Sen kunde han (Zlatan) väl spelat en stund till, så klart. Men så var tanken.

ANNONS

På måndag ställs Sverige mot Azerbajdzjan i EM-kvalet.