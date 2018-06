Därför vill Hiljemark och Svensson starta: "Kommer behövas hjälp framför backlinjen"

Sebastian Larsson fick gult kort mot Mexiko vilket betyder att han är avstängd mot Schweiz. Det mesta talar för att det blir Oscar Hiljemark eller Gustav Svensson som får spela bredvid Albin Ekdal på det centrala mittfältet.

På lördag träffade Hiljemark och Svensson media och båda tog chansen att berätta om varför man själv borde starta.

- Jag känner mig i jättefin form och har haft fina sex månader i Italien och kom hit med bra självförtroende. Jag känner mig stark, inhoppen har känts bra och jag känner mig trygg i hur vi spelar, sa Hiljemark.

- Om vi ser det defensiva känner jag mig jättetrygg. Jag spelade i ett av lagen som släppte in minst mål i serie A och kände att jag var en stor bidragande orsak till att vi tog rejäla kliv sista halvåret. Jag tror vi slutade femma eller sexa när det gäller poängsamling från januari. Jag känner mig trygg i vårt defensiva spel och kände mig stabil mot Danmark. Då var det inget som släpptes till.

Gustav Svensson tog också chansen att berätta varför just han borde starta:

- Schweiz har ju framför allt deras offensiva spelare som har väldigt, väldigt bra kvaliteter. Så det kommer att behövas hjälp framför backlinjen, att hjälpa backarna och se till att vi har en bra defensiv struktur, sa Svensson.

Gustav Svensson har aldrig startat i en tävlingslandskamp, men hoppas att det blir första gången nu mot Schweiz.

- Klart att det hade varit väldigt stort för mig att kunna bidra med det som jag kan bidra med från start. Har hoppat in i många matcher och det hade varit kul att få visa vad jag kan göra från start, säger han.

Du kom in borta mot Italien när Jakob Johansson gick sönder och har också hoppat in i stället för Sebastian Larsson - skulle det vara en besvikelse om du inte får spela i stället för honom nu?

- Nej absolut inte. Det har varit mer att jag har fått hoppa in när matchbilden har varit som den har varit. Då har den spelartypen behövts. Så det beror på hur Janne tänker hur matchbilden ska bli.

- Vi gör det här tillsammans. Det finns inte någon som skulle bli arg eller besviken om man inte får spela. Den här besvikelsen eller avundsjukan finns inte i det här laget. Vi är här för att se till så att Sverige ska gå så långt som möjligt.