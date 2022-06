Debutanterna lyriska efter Jannes samtal: "Blev förvånad"

Sverige (herr)

Under torsdagens match mot Serbien tvingades mittbacken Joakim Nilsson utgå skadad.

Då blixtagerade Janne Andersson under natten och kallade in Aiham Ousou och Pavle Vagic från U21-landslaget.

- Jag blev väldigt rörd och glad att få samtalet att få komma hit till A-landslaget, säger Ousou till Fotbollskanalen.