Dejan Kulusevski: "Det är inte hype någonstans"

Dejan Kulusevski gjorde sin andra match från start och fick efter matchen mot Kroatien mycket beröm för sin insats. Själv var han besviken över 1-2-förlusten, men ändå glad över Janne Anderssons förtroende och att man var det bästa laget i andra halvlek.

- Vi kom ut som ett bättre lag i andra halvlek. Men vi måste börja så från början, säger han.

Hur svårt är det att komma in i det direkt?

- Men Kroatien är väldigt bra också och har ett av världens bästa mittfält med fantastiska spelare. Det tar tid få tag på deras spelare. Det är inte så lätt som man tror att komma in i det direkt, men det är klart att det inte ska ta 45 minuter, det är för lång tid.

Andra matchen från start i landslaget - hur känner du att du har kommit in i det?

- Det kändes bra i dag, och mot Portugal också. Det krävs tid med nya spelare och nytt system. Fast i andra halvlek i dag kändes det riktigt bra. Men det är klart att jag är besviken, jag vill göra mål och assist och vill vinna matchen. Men det gick inte i dag. Men jag är ändå glad och positiv och det känns bra.

Vänsterbacken Dario Melnjak hyllade dig efter matchen - kände du att du hade ett övertag?

- Så fort jag kom förbi första gången det var övertag direkt. Det kändes bra. Men sedan fick han hjälp och det blev två mot en. Då var det inte så enkelt. Han gav mig en bra match.

Du ville ha straff efter att du kom runt på kanten och slog in bollen - hur ser du på den situationen?

- Solklar straff alla dagar i veckan. Inget snack om saken. Det är öppet mål och han tar med handen. Men han kom in fel i matchen. Det var straff till 100 procent. Men alla gör misstag, det är sånt som händer. Jag kommer glömma det i morgon.

Du sa att ni saknade mod i första halvlek - behöver ni få in den mentaliteten i laget?

- Ja, och vi försöker. Vi går in med bra energi, men vissa glömmer att vi möter Kroatien. Det är ett lag som kom tvåa i VM. Modric… alltså det är ett fantastiskt lag. Det är inte så enkelt, men absolut, vi måste ha mer energi. Kanske gå in med en tackling eller göra någon annan bra sak. Pusha varandra lite mer. Men vi kommer att växa in i det. Det är ändå nya spelare. Det kommer ta tid men det kommer bli grymt.

I klubblaget har ni mycket tid tillsammans, men det är kortare tid tillsammans i landslaget - är det skillnad på att spela i klubb- och landslag på en hög nivå?

- Det är absolut skillnad. Nu hade jag en träning och sedan var det match direkt. Det är så som det är och bara att acceptera. Det är fotboll, man försöker göra det man är bra på. Men det är lite svårare i landslag för i klubben så träffas vi varje dag och alla vet exakt vad man ska göra. Här gör vi det väldigt bra och tränarna är väldigt tydliga med vad man vill ha av oss. Det kommer bara att bli bättre och bättre och mycket lättare för mig ju mer jag spelar.

Du har varit utomlands i många år, känns det rent fotbollsmässigt som att komma hem när du ska spela med landslaget och den svenska modellen?

- Nej det känns inte… alltså jag har varit i Italien länge och de flesta visste inte vem jag var för en månad sedan. Det kanske är lite främmande, men det är hur kul som helst att spela för landslaget.

Kim Källström sa att om du inte hade fått starta så hade Janne fått det tufft - hur upplever du själv allt snack och hypen som har blivit runt dig?

- Hype och hype, jag tycker inte att det är någon hype. Sedan vet jag inte vad Kim sa. Men Janne tar ut laget som är bäst för att vinna matchen.

Du bänkades mot Frankrike men har startat i två raka matcher nu - känner du att du har slagit in dig i Jannes startelva nu?

- Det känns bra. Jag tycker att det kändes bra förra samlingen också. Det tar tid, men det är klart att det är skönt att få spela två matcher i rad och 90 minuter i dag. Det är fantastiskt bra för man måste bli bekväm. Det tog tid i Parma, det tog tid i Juventus också. Det kommer att ta tid överallt. Förhoppnings känns det ännu bättre nästa match.

Ni har förlorat tre matcher i rad nu - känns det uppgivet i truppen?

- Det är Frankrike, Portugal och Kroatien. Det säger sig själv. Det är de tre bästa landslagen i världen. Vi gör vårt bästa, sedan att vi inte vinner, det är inga problem. Vi gör vårt bästa och när det väl gäller i EM så är jag väldigt säker på att vi är mer redo än nu. Man får inte glömma det. Visst, vi förlorade, men i dag förtjänade vi inte att förlora. Vi var bättre i hela andra halvlek. Men vi lär oss, det är okej. Vi förlorade och det vill ingen göra, men vi är positiva och ser ju vilka steg vi tar. Vi ser vilken fotboll vi spelar i dag.

Vad betyder det för dig att du anslöt till truppen i går och fick starta i dag?

- Förtroende är viktigt för alla och det är klart att jag blir glad. Det betyder att han tror på mig och ser att jag är redo att starta. Jag blir glad. Det är förtroende. Det skönt. Jag ska fortsätta visa att jag hör hemma i startelvan.