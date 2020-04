Deltidsspelare riskerar rävsax: "Hela systemet känns förlegat"

Elsa Karlsson lämnade efter förra säsongen IFK Kalmar för att spela i Hammarby. I samma veva sa hon även upp sig från sitt arbete som hon kombinerade med fotbollen, som hon jobbar med på deltid, och med anledning av det sökte hon a-kassa. Men hon fick inte ta del av ersättningen från a-kassan. Hennes kontrakt med Bajen satte käppar i hjulet.

- Jag sa upp mig i januari för att jag började spela i Hammarby. Jag skrev på ett kontrakt med Hammarby i början av december. Eftersom jag inte kan leva på fotbollslönen så var jag tvungen söka jobba i Stockholm och då ansökte jag om a-kassa tills jag skulle få ett jobb. Då visade sig att systemet är att jag inte kan få a-kassa så länge jag har skrivit ett kontrakt med Hammarby där det står att jag ska vara tillgänglig för träning och match, för då finns jag inte tillgänglig för arbetsmarknaden. Hela systemet känns förlegat. Jag har betalat in till a-kassan i ungefär fem år, men samtidigt har jag då aldrig kunnat få a-kassa eftersom jag varit anknuten till en klubb, säger hon till Fotbollskanalen.

Vanligtvis kan en person få a-kassa vid deltidsarbete. Under perioden en person är arbetslös och kombinerar det med deltidsarbete kan den få ersättning i upp till 60 veckor. Efter de 60 veckorna måste personen söka ett nytt heltidsjobb och vara helt arbetslös eller fortsätta med deltidsarbete utan ersättning. Men så var inte fallet för Karlsson. Hon fick ingen ersättning, bortsett fotbollen, under tiden som hon gick utan arbete i ungefär två månader.

Karlsson avsätter ungefär 20 timmar i veckan till fotbollen, men har samtidigt fått ihop livspusslet. Nu har hon fått ett nytt jobb. 27-åringen tycker att det är kvitto på att det går att kombinera fotboll med studier eller arbete.

- Jag började jobba på ett företag i onsdags och kombinerar det med fotbollen. Det funkar bra, även om det inte är optimalt. Samtidigt är det bevis på att man absolut finns tillgänglig på arbetsmarknaden.

Frågan om a-kassa är aktualiserad med anledning av att coronakrisen som drabbat i stort sett hela samhället. I dagarna sa bland annat Djurgårdsstjärnan Olivia Schough att flera spelare i laget gått med i a-kassan.

Elsa Karlsson har också valt att ta sitt ärende vidare till Spelarföreningen. Hon hoppas på en förändring till det bättre.

- Nu i coronatider har det sagts att det ska vara enklare att få a-kassa. Men för mig som kämpar för att få ihop fotbollen, driva företag och söka jobb vid sidan om - för att få det att fungera ekonomiskt - kan inte få a-kassa för att jag inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. Då tränar vi ändå alltid vid 16.30 för att man ska kunna jobba eller plugga vid sidan om. Jag har tagit det vidare med Spelarföreningen, sedan är det kanske så att det är svårt för mig att överklaga mitt beslut. Jag tycker att det ska bli bättre för dem som kommer efter mig och hamnar i samma situation.

Karlsson fortsätter:

- Det kommer hända andra med. Fler kommer att flytta till en ny stad för att exempelvis spela fotboll. Jag spelar mest för att det är fantastiskt roligt. Jag skulle aldrig sluta på grund av att jag måste ha ett heltidsjobb, för jag vet att det går att kombinera. Det är likadant på lägre nivå på herrsidan och på hela damsidan. Jag vill att det ska bli bättre för dem som kommer efter mig. Jag har kontakt med Spelarföreningen. Jag hoppas det kan bli en förändring.

Har du någon ambition med att få a-kassa i efterhand?

- För mig spelar det inte jättestor roll. För mig handlar det om två månader lite drygt. Jag hade ändå förväntat mig att få ett beslut tidigare. Jag hade förväntat mig att få a-kassa. Mina kompisar som jobbar med ”vanliga” yrken har sagt: ”Du får inte glömma att anmäla att du är arbetslös första dagen”. Det gjorde jag och tänkte: ”Jag har gjort allt rätt”. Sedan får jag ändå besked två och en halv månad senare - och då har de plockat fram många gamla exempel - att jag inte var tillgänglig för arbetsmarknaden för att det stod i mitt kontrakt att jag skulle vara tillgänglig för träning och match.

Magnus Erlingmark, generalsekreterare i Spelarföreningen, berättar att rävsaxen för dem som kombinerat fotboll med arbete och sedan blivit arbetslös varit ett problem som varit svårt att få bukt med.

- Om man har dubbla arbeten och egentligen lever på sitt andra arbete och har två tusen kronor i lön från fotbollen och har ett avtal. Då diskvalificeras man egentligen från att få ersättning från a-kassan, säger han till Fotbollskanalen.

Hur jobbar ni med det?

- Vi har jobbat med det under många år, men det finns bland annat en dom i högsta domstolen som stöder det här. Det man hade kunnat göra är att på in en ändring i avtalen, att man har möjlighet att bryta avtalen för att just kunna vara tillgänglig för vilket jobb som helst.

Problemet ligger i avtalsbiten?

- Det hade kanske kunnat vara en grej att kunna lösa det med. Eller också att bearbeta exempelvis a-kassor för att få till en ändring i regelverket som gör det möjligt att få ersättning trots att man är avtalsbunden. Det hade kunnat vara en möjlighet.

Har det blivit fler fall nu i coronatider?

- Det har det inte varit. Det här är en problematik för alla som är professionella och på ett eller annat sätt tjänar mer än 10 000 kronor per år och har ett avtal. Det är inget större problem för allsvenskan, men kan finnas i superettan, damallsvenskan och elitettan. Där kan man behöva ett annat yrke vid sidan om för att kunna leva.

Det finns ingen bra lösning i nuläget?

- Nej. Det är någonting som vi behövt fundera på i omgångar genom åren.