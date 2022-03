Det krävs för att Sverige ska bli andraseedat i VM

LÄS MER: Blågult får rysardomare i playoff-finalen - visade ut Danielson och "dömde bort" Polen i EM

På fredag, den 1 april, lottas grupperna i VM. Och chansen att Sverige kan få möjligheten till en drömlottning lever inför den avgörande playoff-matchen mot Polen under tisdagen. Men det kommer krävas en skräll.

Blågult måste så klart slå Polen på bortaplan för att ens ta sig till mästerskapet i Qatar och i utgångsläget ser man ut att hamna i pott tre av lottningen. Men Sverige kan fortsatt bli en del av pott två.

Seedningen baseras på Fifa-rankningen och det som behöver hända för att Sveriges 17:e-plats ska räcka för att klämma sig in i pott två är att Portugal förlorar sin playoff-final mot Nordmakedonien och alltså inte tar sig till VM. Det uppger sajten och twitterkontot We Global Football, som bevakar ämnet.

Nordmakedonien slog ut självaste Italien i playoff-semifinalen och ska nu alltså ta sig an Portugal.

TV4 och C More sänder Polen-Sverige under tisdagen. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.

