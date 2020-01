Dino Islamovic i stor intervju: "Det hade knäckt vem som helst"

Som ung sågs Dino Islamovic som en jättetalang i Malmö FF. Men när han närmade sig en plats i MFF:s A-trupp blev det en flytt till Fulham och den dåvarande Premier League-klubbens reservlag. Utifrån sett verkade det mesta peka uppåt för Islamovic. Men karriären stannade av - och när han nu sitter i en soffa på herrlandslagets spelarhotell under januariturnén i Qatar går det att konstatera en sak: det var en krokig resa som tog honom hit.

25-åringen, som har representerat en rad olika svenska ungdomslandslag, njuter av att ha den blågula loggan på bröstet igen.

- Det är riktigt kul. Det är en stor ära att spela för landslaget. Det är kul att vara bland de bästa svenska spelarna i allsvenskan och Norden, säger Islamovic.

På lägret vill han han visa sig från sin bästa sida och forwarden tar gärna steget in i det "riktiga" landslaget framöver. Om EM i sommar kommer för tidigt för Islamovic? Troligtvis. Men han vill inte helt döma ut sina chanser till en mästerskapsbiljett.

- Allt är möjligt. Samtidigt har jag inte varit med innan så det kanske ska mycket till. Men allt är möjligt.

En sak är säker: det kommer krävas riktig braksuccé i Norge till våren för att Islamovic ska kunna hoppas på EM. Grannlandet blev nyligen skåningens nya hem. Efter en tids rykten, bland annat om allsvenska lag som IFK Norrköping, skrev han nämligen på ett treårskontrakt med Rosenborg.

- Det känns riktigt kul. Det var det jag ville hela tiden, och jag fick till det. Jag var där dagen innan nyår. Jag träffade klubben, sportchefen och så vidare. Inte alla, inte tränaren, för han var inte där. Men det var kul att vara där. Det är en stor och proffsig klubb. De har en fantastisk arena och det är en fin stad av det jag såg, säger Islamovic.

Har du pratat med tränaren, Eirik Horneland?

- Han ringde mig dagen efter och då snackade vi lite. Jag ska möta upp laget i Marbella efter det här. Det ska bli kul att träffa alla och köra igång där.

En övergång till Rosenborg var aktuell redan i somras för svensken.

- Det var lite kontakter. Då snackade de mest med klubben (Östersund) och min agent. Det var inte blev av då, av olika anledningar, och sen hörde de av sig igen i vinter. De har stora ambitioner, de vill vinna ligan och ta sig ut i Europa varje år. Det var egentligen bara att skriva på.

Varför blev det inget i somras?

- Det får du nog fråga ÖFK och Rosenborg om.

I vinter har det annars skrivits mycket om IFK Norrköping. Och Pekings ordförande Peter Hunt gick i början av december ut och pratade öppet om förhandlingarna med forwarden. Då berättade han vad IFK erbjudit i övergångssumma och han hävdade senare att det var spelarens lönekrav som sedan satte stopp för en överenskommelse.

- Det har varit mycket fram och tillbaka. Jag har träffat ganska många klubbar och har haft olika möten. Det har varit olika rykten som jag läst. Men jag har egentligen velat gå till Rosenborg hela tiden. Det har alltid känts rätt. När Rosenborg dök upp var det bara att köra, säger Islamovic själv.

- De kanske hörde av sig i mitten av december eller något sånt. ”Micke” (Mikael Dorsin, sportchef i Rosenborg) ringde så fort han blev sportchef, kanske en vecka efter att han blivit sportchef. Så vi har haft en dialog fram och tillbaka efter det och sen kom de överens ganska snabbt med Östersund. Därefter var det förhandlingar mellan mig och Rosenborg, och jag ville höra deras tankar. Jag snackade mycket med Ian (Burchnall, Östersunds tränare) också, för han har en historia i Norge. Sen när vi kom överens handlade det bara om att hitta ett datum som passade bäst för mig att åka upp och skriva på.

Förra året blev en stor besvikelse för Rosenborg, som till slut lyckades kravla upp på en tredjeplats och säkra en kvalplats till Europa League. Nu är pressen stor på klubben att ta tillbaka ligatiteln.

- Jag har inte jättebra koll på deras år förra året. Jag vet att de kom trea och tror att de började säsongen dåligt. Men det är som det är i alla storklubbar, det är mycket press. Men det är också en stor chans att göra något bra. Är det mycket press och du gör det bra så får du en bra belöning.

- När jag snackade med dem där uppe så fick jag höra: ”Att vinna ligan, det räcker inte. Vi ska ut i Europa också”. Det är kul att ha sådan press på sig och att det finns sådana tankar. Det ska bli jättekul.

De vill gärna att laget ska spela på ett visst vis också, offensivt med ett 4-3-3-system.

- Ja, precis. Jag hörde att Erik Hamrén (Rosenborg-tränare 2008-2010) hade bara någon förlust på massa matcher när han var där men att de inte var jättenöjda med spelet ändå. Det är stabilt. Men som sagt, det är en stor chans för mig att göra något bra. Jag är 25 år gammal, så det är dags för mig att testa vingarna igen.

Hur passar det dig att spela 4-3-3?

- Det är väl både och. Det finns fördelar med att spela som en rak nia. Då kan man göra fler mål. Men man kanske inte blir lika delaktig i spelet. I Östersund spelade jag mer som en falsk nia eller som en tia. I en sådan roll får jag vara delaktig i spelet och visa mina kvaliteter på så sätt, men då kanske jag inte gör lika många mål. Samtidigt ska anfallare göra mål.

Du lär få in en hel del bollar i boxen.

- Exakt. Så jag ska inte klaga. De slår in många bollar och har två bra yttrar, har jag hört. De gör sin gubbe och försöker få in bollen. Som anfallare är det perfekt.

Hur högt prioriteras du i Rosenborg? Vad har de sagt om speltid?

- Det är svårt att veta. De kan ju inte lova någonting. Men jag har fått en bra känsla för att jag ska få spela. Sen handlar det om att visa upp sig och göra det bra. Det är en storklubb så jag tror inte de kan garantera speltid. Men känslan jag fått är positiv. Det är därför jag valde Rosenborg.

Just nu ser Islamovic ut att få slåss med rutinerade Alexander Söderlund och talangen Erik Botheim om den enda forwardsplatsen i startelvan. Något som skulle kunna skvallra om att klubben vill satsa på svensken är det faktum att man gett honom tröja nummer nio.

- Den var redan printad innan jag kom. De frågade mig dagen innan jag kom: ”Vill du ha nian?”. Och det är ju klart, är den ledig vill jag ha den.

Det tyder på något?

- Det är många som har sagt det. Och, ja, det är ett bra tecken. Men samtidigt kan man ha vilket nummer som helst. Presterar du inte så kommer du inte få spela ändå.

Att spela i ett lag som är så tydligt nummer ett i sitt land, som är laget alla vill slå, hur blir det?

- Det är coolt. Jag hade den känslan när jag spelade i MFF när jag var yngre också. Då var man nästan hatad av alla. Det är speciellt. Samtidigt så betyder det något, det betyder att du är bra. Då får du acceptera att alla vill slå dig och att det är många som inte gillar dig. Det är bara positivt.

Om Rosenborg, som exempelvis tog sig till Europa League-gruppspel, hade ett tufft år 2019 hade Östersunds FK ännu tyngre. På planen gick det inte ÖFK:s väg och utanför planen slutade allt i en ekonomisk kris och ett fängelsestraff för tidigare ordföranden Daniel Kindberg (tingsrättens dom är överklagad).

- Det var tufft. Det var mycket skit både på och utanför planen. Samtidigt var det lärorikt. Man kan alltid lära sig någonting av saker. Jag tror att ÖFK kommer att komma ur det här starkare. Jag tror spelartruppen kommer lära sig något och göra det bra i år.

Under hösten var skriverierna om ÖFK:s ekonomiska situation intensiva. Och läget i klubben var inget som undgick spelarna.

- Jag tror det påverkade vissa av oss. Men jag tycker att jag själv är ganska bra på att koppla bort sådana saker när jag väl spelar. Om jag ska säga något som jag tror att många i Östersund tycker så är det att de inte varit öppna med det som hänt. Styrelsen och så vidare. Det är klart att det varit hektiskt och stressigt, så man ska ha en viss förståelse för det, men jag kan tycka att de kunde ha varit mer öppna och ärliga mot oss spelare. Man ska inte behöva läsa i Östersunds-Posten om vad som händer med klubben. Ena dagen stod det att vi skulle gå i konkurs, andra dagen stod det att vi skulle klara oss.

Ni fick inte så mycket information löpande?

- Nej, exakt. Men som klubb är den fantastisk. Och staden är fantastisk, det är ett fantastiskt folk där. Jag har fått vänner för livet. Men just det med ekonomin… det är svårt för klubben också så man får väl acceptera det, men lite mer öppenhet hade varit bra.

Under säsongen 2019 pågick en utdragen rättsprocess mot ÖFK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg. Tingsrätten dömde honom till tre års fängelse för ekonomisk brottslighet och upplägget som gett klubben miljoner via sponsring bedöms som brottsligt av instansen. Domen är dock överklagad.

Nu uttalar Islamovic sitt stöd för Kindberg.

- Jag har en bra kontakt med honom och stöttar honom fullt ut. Jag tycker att han har gjort allting. Han har byggt hela ÖFK, tillsammans med Graham (Potter, tidigare tränare). Men det är ju han som han tog Graham dit och det är hans vision som har gjort att ÖFK kom ut i Europa League. Oavsett vad så står jag bakom honom, om jag ska vara ärlig. Jag tycker att han är en fantastisk människa och det han har gjort för ÖFK och för staden kan ingen säga någonting om.

- Jag kan inte kommentera saker som jag inte känner till. Men som sagt, jag tror på honom. De spelarna som de fick in i truppen som de hade i Europa League var ju bara spelare från superettan och spelare som ingen ville ha. Det är ju inte så att de fuskat på det sättet, och jag tycker inte att man ska ta någonting ifrån klubben att de kom till Europa League. Jag tror inte de hämtat någon spelare som de inte hade råd med, om jag säger så. Det är ingen spelare som varit ”för bra” för att egentligen gå till Östersund.

Samtidigt hade kanske inte de spelarna alls kunnat komma till klubben om det inte varit för de pengar som tingsrätten säger har kommit in i klubben på ett felaktigt vis?

- Ja, det har du en poäng i. Det är klart. Men jag har ingen egentlig insyn. Det är svårt för mig att säga något.

***

I januari fyller Islamovic 26 år. Om han är nöjd med vad han uppnått i sin karriär hittills? Delvis.

- Allt beror på hur man ser på det. Hade du frågat mig när jag var 18 år och sagt: ”Du spelar i allsvenskan när du är 25”. Då hade jag inte trott på det, då hade jag trott att jag skulle vara längre fram. Samtidigt så tog jag kanske fel beslut när jag flyttade till Fulham och sen var jag skadad i två år. Så jag missade ju fyra år där, från 18 till 22. Ser man tillbaka på den delen är jag stolt över att ha kommit tillbaka hit.

- Från att ha varit kontraktslös i åtta månader efter att jag lämnat Holland (Islamovic spelade för Groningen), till att ha spelat i superettan, allsvenskan, vara på Emirates (Stadium, Arsenals hemmaarena i samband med ÖFK:s Europa League-match) och nu förhoppningsvis göra debut i A-landslaget på januariturnén. Det är en lång väg. Men jag är definitivt inte nöjd. Jag tror att jag har mycket mer inom mig. Det är också därför jag tror att Rosenborg värvade mig. Från Östersund som kanske inte hade världens bästa säsong.

Tvivlade du på dig själv när du var kontraktslös?

- Det var tufft. Åtta månader hade knäckt vem som helst, känns det som. Men det är klart att jag tvivlade på mig själv. Jag tränade själv hela tiden. Så det var jävligt tufft. Samtidigt kände jag: så länge jag får spela är det upp till mig. Därför valde jag Trelleborg, för jag behövde spela 25-30 matcher. Oavsett hur det går. Därifrån kunde jag bygga vidare.

- Det började lite sådär i Trelleborg. Jag var kanske lite ringrostig efter fyra sämre år men det gick bra. Vi gick upp i allsvenskan och jag var en stor del i det. Sen hämtades jag till Östersund som för två år sedan egentligen var det bästa laget man kunde gå till i allsvenskan. Det gick väl inte jättebra för oss, men bra för mig. Tydligen. Med tanke på att Rosenborg värvade mig och det fanns intresserade klubbar.

Du var alltid fast bestämd om att du skulle tillbaka till fotbollen, när du inte hade någon klubb?

- Ja, jag älskar fotboll. Det är världens bästa jobb som jag har. Jag kan aldrig klaga på att det är tufft och jobbigt. Visst, det är tufft och jobbigt men det är många människor som jobbar och inte gör det som de älskar. Men det är klart att jag tvivlade på hur det skulle gå under de där åtta månaderna. Det tror jag att vem som helst skulle ha gjort. Men jag ville ge det en ärlig chans. Om det hade gått dåligt så hade jag kunnat acceptera det, för då hade jag ändå gett mig själv en ärlig chans. Då hade jag inte varit tillräckligt bra bara.

Han utvecklar vad som gick snett:

- Jag kom till Fulham som en bricka i ett spel. Och det gick två år där jag lärde mig mycket av att vara i England och så, men om du inte får spela matcher vecka in och vecka ut… då har du inget på ditt cv, inget som säger: ”Så här bra är du”. I Holland gick det jättebra och jag blev uttagen i U21-landslaget. Men sen skadade jag mitt knä, var borta i fem-sex månader, och därefter skadade jag mitt andra knä. Då var jag borta hela året. Sen var jag kontraktslös i åtta månader.

- Jag var på provspel hos några klubbar. Men jag ville starta varje match. Det kände jag att Trelleborg skulle ge mig. Jag var och tränade med Trelleborg i november bara för att hålla igång, och för att jag kände Patrick (Winqvist, TFF:s dåvarande tränare). Jag träffade honom på en konstgräsplan i Kulladal, där jag stod och sköt ensam. Då frågade jag om jag kunde komma och hålla igång. Han sa: ”Ja, det kan du, men du ska veta att vi inte letar efter någon forward”. Jag bara: ”Det är lugnt”. Han bara: ”Men du kanske inte får spela forward på träning”. Då svarade jag: ”Jag bryr mig inte, jag kan spela back, bara låt mig träna”.

Till slut fick Islamovic vara forward på träningarna med Trelleborg, med undantag för en del spel som mittfältare.

- När jag kollar tillbaka så känner jag att det var helt rätt val. Jag tror att många har för mycket stolthet för att ta ett sådant steg. De kanske hade valt ett mittenlag eller ett bottenlag i allsvenskan och fått spela tio matcher. Det ger dig ingenting, egentligen. Framför allt i den åldern. Det kunde gått dåligt också, det kanske var dumt, men det gick ju bra.

Varför kände du dig som en bricka i ett spel när du gick till Fulham?

- Jag skulle egentligen ha skrivit på ett kontrakt (med MFF:s A-lag), men blev nästan borttvingad därifrån. För det blev bråk mellan agenten och klubben. Sen tog min (dåvarande) agent mig till Fulham, där han hade bra kontakt med A-lagstränaren. Om A-lagstränaren hämtar dig men du ska spela i reservlaget, och reservlaget inte har någon aning om vem du är… då blir det svårt. Men det var också lärorikt. Jag lärde mig väldigt mycket av det. Den tiden gjorde mig tuffare.

- Även när jag kände att det gick bra så kanske jag inte fick spela så som jag ville. Men det var inte bara hans (agentens) fel och det var inte bara klubbens fel. Det är klart att det var mitt eget val också. Samtidigt, jag hade precis blivit 18 år och jag önskar att jag fick en bättre vägledning då.

***

Så vad ska hända med Islamovic framöver? Han har stora förhoppningar och förväntningar på sig själv. Forwarden känner att det finns mycket mer att få ut och tänker att Rosenborg kan vara det som gör att han lyckas kräma ur det.

- Definitivt. Jag tycker egentligen att jag gjort det väldigt bra i Östersund. Jag vet inte hur många mål vi gjorde förra året, men jag gjorde en stor del av dem. Man får se det på det sättet. Så klart hade jag velat göra fler mål men jag måste också acceptera att jag spelade i ett bottenlag förra året. Vi gjorde 32 mål med cupen inräknad och jag gjorde tio mål och tre assist på de matcherna. Det är ganska okej.

Det är någonstans det Rosenborg har sett, antar jag?

- Ja. Dessutom har jag spelat i en roll som varit mer av en falsk nia än en rak nia. Jag har fått hjälpa till mycket i spelet och så vidare. Det kanske också har tagit lite från mitt målfacit. Men jag tycker att jag gjort det bra. Hade jag inte gjort det bra så hade inte Rosenborg velat ha mig. Jag tror inte de andra klubbarna velat ha mig heller.

I en klubb som Rosenborg där man spelar som ensam forward, då finns det förväntningar på att man gör mål. Hur ser du på det?

- För mig är det normalt. Det är en storklubb och det kommer förväntningar på mig om att jag ska göra mål. Då får jag göra det. Och lyckas jag med det får jag en stor belöning. Då är jag kung. Gör jag inte mål, då kommer jag inte vara kung. Det är så det är i fotbollen. Det är bara att acceptera. Jag är trygg i mig själv och vet att jag är en bra spelare. Jag vet att jag kommer göra det bra.

Tänker du vara med och fajtas om skytteligatiteln?

- Det är väl klart, jag tror väl att förväntningarna ser ut så. Att jag ska vara med där uppe i toppen. Om laget går bra, jag själv gör det bra och jag gör mina mål så kommer jag säkert vara med där uppe i toppen. Det är sådana krav det är. Jag gömmer mig inte från det. Det är bara att acceptera och göra det bästa av det, avslutar Islamovic.