Division 2-klubbarnas upprop - känner sig förbisedda av SvFF: "Det handlar om respekt"

Ett delat FotbollsSverige!

Denna skrivelse är en gemensam skrivelse från 51 st föreningar som representeras

i förbundsserierna Div II. Detta utgör 71 % av samtliga föreningar i Div II

Herrar.

Vi tillsammans vill med denna skrivelse uppmärksamma Styrelsen på konsekvensen

av de beslut som fattats i o m pandemin. Vi tillsammans vill också

uppmärksamma Styrelsen på den snedvridning som skett inom svensk fotboll

under pandemin. Se nedanstående bild;

Vi upplever det som om vårt eget Förbund, Svenska Fotbollsförbundet, med kraft

prioriterat en viss del av den svenska fotbollsfamiljen, SEF-föreningar. Att prioritera

yrkesutövare är förståeligt, men när frågan om U21 och publik prioriteras

före övrig fotboll i Sverige, är det direkt provocerande.

Vi inom Div II kräver ingen publik. Vi vill släppa ut 22 friska spelare på minst

6 000 m2 för att spela matcher, träna normalt och bygga lagkänsla. Som läget

är nu är risken för brist på motivation överhängande med konsekvens att spelare

och ledare slutar. Hur talangutvecklingen drabbas, kan vi bara gissa oss till. Var

skall SEF-klubbarna finna sina talanger framöver?

Vi Div II föreningar tillsammans vill få svar hur Styrelsen ställer sig den bild som

förmedlas och upplevs samt lämnar kommentar till det. Vi tillsammans måste

kunna förstå varför bilden ser ut som den gör. Den förståelsen finns inte, därför

denna skrivelse.

Vi Div II föreningar tillsammans vill att det tas fram förslag på åtgärder för att

tillåta normala träningar och spela matcher, inte bara ett förbud. Om det handlar

om protokoll som SEF-föreningar använder sig av, ge oss dessa förutsättningar!

Vänliga hälsningar

IFK Östersund - Grebbestad IF - Arameisk Syrianska

Berganäset AIK - Ahlafors IF - United IK Nordic

Bodens BK - Angered BK - Eskilstuna City

Notvikens IK - IFK Skövde FK - IFK Eskilstuna

Storfors AIK - IFK Tidaholm - Syrianska FC

Friska Viljor FC - FK Lidköping - Trosa-Vagnhärad

Gottne IF - Vänersborgs FK - Värmbols FC

FC Gute - Nordvärmlands FF - Smedby AIS

FC Järfälla - BK Forward - Mjölby AI

IFK Lidingö FK - IFK Kumla - Asarums IF

Kungsängens IF - Yxhults IK - IFK Karlshamn

FC Stockholm - Assyriska BK - Sölvesborgs GOIF

Enköpings FK - BK Astrio - BK Olympic

Skiljebo SK - Vinbergs IF - Eslövs BK

Eskilsminne IF - IFK Hässleholm - Höganäs BK

Kristianstad FC - Husqvarna FF - IFK Berga

IK Tord - Räppe IF - Ängelholms FF