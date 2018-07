Djurgårdens nyförvärv med i truppen mot Sundsvall

Nicklas Bärkroth är för första gången med i Djurgårdens preliminära matchtrupp, när laget imorgon tar emot Gif Sundsvall på Tele2 Arena. Nyförvärvet, som skrev på för Stockholmsklubben för ungefär en och en halv vecka sedan, missade förra söndagens 2-1-seger mot BK Häcken och får heller inte representera klubben i Europa League-kvalet.

- Det rimliga är att han ska kunna göra flera träningar med laget och därefter vara spelklar mot Sundsvall, sa Djurgårdens sportchef Bosse Andersson då till Fotbollskanalen.

I dag bekräftar dock klubben att Bärkroth finns med i den preliminära 19-mannatrupp, som ska bantas till 18, som imorgon mötet GIF Sundsvall.

Djurgårdens trupp: Andreas Isaksson, Tommi Vaiho, Johan Andersson, Marcus Danielson, Jacob Une Larsson, Niklas Gunnarsson, Jonas Olsson, Jonathan Augustinsson, Erik Johansson, Jesper Karlström, Dzenis Kozica, Kevin Walker, Haris Radetinac, Jonathan Ring, Hampus Finndell, Edward Chilufya, Nicklas Bärkroth, Kerim Mrabti, Aliou Badji.

Djurgårdens möte med GIF Sundsvall börjar klockan 15.00 i morgon och sänds i C More Fotboll och streamat på C More.